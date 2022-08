Dayro Moreno le dio el triunfo al Bucaramanga e impresionante récord

Mal momento para el Deportes Tolima. El cuadro de Torres no levanta cabeza, desde el reinicio de la Liga, pues siguen fuera del grupo de los clasificados y sin encontrar un camino para revertir la situación. La derrota contra Bucaramanga no es solo por los errores, sino la virtud de los locales. Dayro Moreno, como protagonista, llegó a los 300 goles como profesional.



Los de Torres sabían de la necesidad de sumar, por eso, buscaron el primer gol desde el vamos. No pasaron más de dos minutos, para que Junior Hernández, en jugada individual, avanzara hasta terreno contrario. La acción fue toda de él, rematando a la salida de Chaverra, para decretar el primero del compromiso.



Con el paso de los minutos, el cuadro local empezó a adelantar sus líneas, buscando un boquete, para emparejar las condiciones. Al minuto 16’ fue Johan Caballero, quien sacó un gran remate de media distancia, para emparejar el partido, en una gran acción.



Duelo parejo, en parte del primer tiempo, pero con el crecimiento del Bucaramanga, que siempre trató de ir al frente, aprovechando los errores en salida y la mala definición, por la que pasa el Tolima. Además, de tener a Cristian Vargas, como salvador, en los remates de media distancia



El inicio del complemento fue todo para Bucaramanga, para buscar el arco rival y desequilibrar el compromiso. Un tiro libre desde más de 30 metros fue cobrado por Carlos Henao, que apenas desvió Dayro Moreno, para adelantar a los locales.

La respuesta de Tolima fue adelantar sus líneas, yendo a buscar el arco rival. Torres mandó al campo a Sosa, para buscar asociación con los hombres que se encontraban en las bandas, la definición siguió en su contra, pues Plata tuvo dos opciones claras, mandando la esférica desviada del arco de Chaverra.

Bucaramanga llegó a las cuatro unidades, en tres partidos disputados y con dos pendientes, quedando en la casilla 15, de momento. Mientras que Tolima quedó con cinco puntos, en la casilla 12, recibirá a Jaguares en la próxima jornada.