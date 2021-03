'Bolillo' quiere reinar con su táctica roja en el clásico antioqueño

Uno de los hombres más queridos por rojos y verdes es sin dudas Hernán Darío Gómez, el técnico de Independiente Medellín es el único en ser campeón tanto con el poderoso, como con el equipo verdolaga, toda una institución en el fútbol antioqueño. Previo a este compromiso, el ‘Bolillo’ se siente emocionado por encarar este compromiso, una fiesta del fútbol en la capital de la montaña, que, por la pandemia, no contará con la asistencia de público.

“El clásico para mi es una fiesta de la ciudad, una fiesta del departamento, yo lo miro sin rabia, sin esa rivalidad que mucha gente le quiere poner. Yo lo veo como un enfrentamiento entre dos equipos de la ciudad, buscando lo mismo, cada día llegar más lejos en este torneo. Nosotros vamos a afrontarlo de la mejor manera. En los clásicos me ha ido bien, tanto con Nacional, como con Medellín y espero que siga esas estadísticas”, destacó el estratega antioqueño.



Además, “es un clásico donde los dos equipos venimos de ganar, llegan reforzados anímicamente por los resultados, la posición en la tabla y lo que debemos buscar para clasificar. Yo pienso que los clásicos no tienen posición en la tabla, los jugadores saben lo que es un clásico y es poquito lo que hay que hablar, lo miramos con mucho deseo de jugar y ganar. El clásico me lo imagino como me gusta, sin rabias, sin odios, que los dos equipos se entreguen, que a los jugadores les vaya bien, sea un lindo partido y ojalá estemos mejor”.



Gómez le dedicó palabras de elogio a Baldomero Perlaza, uno de los jugadores claves en Nacional y que seguramente tendrá un ‘trato especial’ por parte de sus dirigidos. “Baldomero (Perlaza) es uno de los jugadores más completos del fútbol colombiano. Como técnico me gustaría tenerlo. Es de esos jugadores que les vemos cosas importantes que los hinchas no lo ven. Por ejemplo, a los hinchas les gusta un jugador que mete un túnel, pero no le gusta el jugador ordenado tácticamente que trabaje para el equipo. No es el jugador vistoso que los hinchas quieren ver, pero para el técnico es fundamental, te llena toda la cancha”.



El último clásico con Hernán Darío Gómez en el banco del Poderoso fue el 6 de abril de 2013: DIM 0-0 Nacional. Al Atlético Nacional lo dirigía Juan Carlos Osorio. El antioqueño estuvo al frente del rojo en siete clásicos antioqueños, ganando tres, empatando tres y solo una vez cayó. Tiene siete goles a favor y siete en contra.



“En las estadísticas, los clásicos es un partido aparte porque los dos equipos de la ciudad queremos ganar y salir contentos en la calle. Porque cuando se pierde un clásico no dan ganas de salir. Yo pienso que vamos con la responsabilidad de ganar, aunque un gran porcentaje no llevamos ese peso de que desde 2018 la institución no ha ganado un clásico”, detalló Gómez.



En cuanto a lo táctico, Hernán Darío expresó que “debemos mejorar nuestro estilo de juego, nuestra idea, nuestro orden, nuestro trabajo táctico y que nuestras individualidades se sientan cómodas. El rival tiene una de las nóminas más amplias del país, porque todos los equipos tienen grandes jugadores, pero Nacional es el que mayor amplitud tiene de buenos jugadores en Colombia”.



“Neutralizar a Nacional es ataque es muy difícil, porque cuenta con individualidades que superan a la táctica muchas veces. Nosotros vamos a imponernos y someter al contrario con nuestro estilo. Comenzamos con la intención de elaborar, pero ahora nos toca basarnos en la táctica y llenar los espacios. Buscamos más ordenamiento y cosas prácticas en conjunto y en el equipo como tal. Esperemos que podamos sacarnos un poco con las individualidades”, agregó.



Finalmente, el técnico Gómez precisó que “a veces uno trata de sacar una nómina que ayude mucho el colectivo y buscar momentos en donde los futbolistas pueden ser brillantes para poderle



sacar provecho. Hemos tenido un muy buen protocolo, pero la calle es jodida, esperamos conocer más el equipo y los jugadores, para alcanzar un mayor rendimiento”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8