¿Qué tan movida resultó la fecha 15? Vea lo bueno, lo malo y lo feo

Liga Betplay 2021-I está a solo cuatro jornadas de definir sus clasificados a cuartos de final y conocer al descendido, que jugará el Torneo de la B en el segundo semestre. En FUTBOLRED les hacemos un balance de lo que fue la fecha 15 que mantuvo a los mismos ocho en zona de clasificación, aunque con algunos movimientos. Nacional, que empató en el clásico, se mantuvo líder. Ahora llegará el descanso para el DIM, ¿qué tanto le afectará?...

Lo bueno

​

Atlético Nacional: Los dirigidos por Alexandre Guimarães sumaron un punto en el clásico antioqueño, que los mantuvo al frente de la clasificación. Llegaron a 28 puntos y gracias a que La Equidad tampoco pasó del empate con Pereira, siguen como líderes del campeonato. Están con un pie en la siguiente fase.



Independiente Medellín: El poderoso fue elogiado por su funcionamiento táctico y orden defensivo, lo que le permitió sumar un punto frente a Nacional. Los de Hernán ‘Bolillo’ Gómez han sabido sobreponerse a las bajas por lesión, como el caso de Agustín Vuletich, o los recientes casos de Covid-19, como Javier Reina, quien venía de ser figura frente al América y se perdió el clásico.



América de Cali: El bicampeón colombiano ganó sin mayores inconvenientes en su visita al Alianza Petrolera y consiguió destronar de la novena posición a Jaguares, que descansó esta jornada. Los escarlatas acechan el grupo de los ocho y solo esperan un descuido para meterse. En sus cinco últimos encuentros han ganado tres, empataron uno y perdieron otro. Eso los mantiene con vida.



Millonarios: El elenco azul venció al Atlético Bucaramanga en ‘El Campín’ y lo hizo sin varios de sus hombres de experiencia. El ‘Kínder’ de Alberto Gamero se echó el equipo al hombro y consiguió la victoria que los trepó en la tabla; ahora están en la cuarta casilla, a 2 puntos del liderato.

La Equidad, Tolima, Junior, Santa Fe: todos sumaron de a un punto y mantuvieron su lugar entre los ocho. Sin embargo, dos de ellos (Equidad y Junior) podrían necesitar los puntos que dejaron de sumar, pues les falta el descanso obligatorio.



Deportivo Pereira: Uno de los históricos del fútbol colombiano sigue dando la pelea por no descender. Necesitaba sumar frente a La Equidad para no quedar en el descenso directo y lo consiguió: salvó un punto. Por ahora se queda en primera gracias a la diferencia de gol, pero comparte los mismos 103 puntos con Boyacá Chicó.



Deportivo Cali: Los azucareros salvaron un importante punto frente al Pasto, que los dejó en la séptima posición; están a 3 del líder, pero también a 3 del noveno. Preocupa que tendrán que descansar en la fecha 17 y llevan nueve fechas sin ganar. La última vez que sumaron de a tres fue frente al Junior, por la séptima jornada. Desde ese entonces encajan seis empates y tres derrotas.



Deportivo Pasto: El equipo volcánico sumó un punto que le permite soñar con un lugar entre los ocho. Con el 1-1 en Palmaseca llegó a 20 puntos, los mismos de Jaguares, y tendrá que "remar contra la corriente" si quiere seguir con vida. Como ya descansó, le esperan cuatro finales con rivales que pelean clasificación y descenso; eso sí, no solo tendrá que hacer lo suyo, también debe esperar el traspiés de alguno de los de adelante. Está a 4 del octavo, pero sigue vivo.



Lo malo



La crisis de Alianza Petrolera parece no tener fondo. A cuatro jornadas se finalizar la fase regular, sigue sin ganar un solo partido y es colero con apenas 4 puntos (de 42 posibles). Su más reciente derrota fue contra América. Le han encajado 31 goles, 19 de ellos en los últimos siete juegos, en los que apenas ha marcado dos.



El fantasma de la B no deja respirar a Boyacá Chicó. Empezó perdiendo con Once Caldas pero consiguió empatar, lo que los ilusionó con un punto que habría sido clave, más cuando llegaban con la ventaja sobre Deportivo Pereira. Sin embargo terminaron perdiendo (4-2) y quedaron en la zona roja (descenso directo) por diferencia de gol.



Jaguares: Después de ser el equipo revelación se desinfló y ahora observa desde fuera de los ocho, grupo en el que estuvo luchado algunas jornadas. Descansó esta jornada y dio “papaya”. Lo mandaron a la décima casilla. Quedó a 4 puntos del octavo.



Lo feo

​

Hinchas del Cali: No se detienen y protagonizaron dos incidentes en los últimos días, que resultan preocupantes. Previo al partido de este lunes llegaron hasta el lugar de entrenamiento para increpar a los jugadores y lo hicieron de forma masiva, algunos de ellos sin tapabocas y menos sin respetar el distanciamiento. Además, atacaron con piedras el bus cuando llegaba al estadio de Palmaseca para enfrentar al Pasto.



El VAR: una vez más la herramienta tecnológica fue objeto de polémica, esta vez en medio del clásico antioqueño entre DIM y Nacional. En una acción que pudo terminar en expulsión, el VAR perdió la señal y el árbitro reanudó así. Eso llevó a que el Medellín incluso enviara una queja formal a la comisión arbitral pidiendo una explicación.



¿Qué podría ser más feo que perder a su fichaje estrella? En Millonarios tienen un sinsabor, pues a pesar que ganaron en esta fecha y están peleando los primeros puestos, el jugador que tanto aclamaron: Fredy Guarín, podría hacerse a un lado por motivos personales. El volante no estuvo el domingo frente al Bucaramanga y la razón no sería médica. Este lunes no entrenó, aunque tenía permiso, pero algunos hablan de una posible renuncia. Amanecerá y veremos...