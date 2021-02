Con lo justo, Nacional venció 0-1 a Once Caldas y se acomodó en Liga

Atlético Nacional venció 0-1 a Once Caldas por la séptima fecha en la Liga colombiana I-2021. Los verdolagas obtuvieron su primer triunfo como visitante en el año y recuperaron terreno perdido en la fecha libre. Un gol de Jefferson Duque en el segundo tiempo bastó para una nueva alegría de los antioqueños.



El partido arrancó movido en ambas áreas, Nacional presionaba muy alto, mientras que Once Caldas salía en contraataque. Al minuto con 32 segundos, Sebastián Hernández tuvo el primero con un remate cruzado que desvió Aldair Quintana.



Al minuto 9, Nacional tuvo tres de aproximaciones a través de Jefferson Duque, Jonatan Álvez y Baldomero Perlaza, pero ni el antioqueño, ni el uruguayo, ni el vallecaucano definieron con claridad sobre el arco del paraguayo Gerardo Ortiz.

Promediando los 20 minutos, el juego bajó un poco en la intensidad y subió en el choque y las faltas en ambos equipos. Nacional sostenía un poco más la pelota, pero le seguía faltando la finalización de las jugadas. Al minuto 22, Robert Mejía ingresó en lugar de Sebastián Guzmán, quien salió golpeado en su tobillo derecho.



Sobre el minuto 27, Once Caldas pudo abrir el marcador a través de David Lemos, quien efectuó un remate cruzado con pierna izquierda que pasó cerca del arco verdolaga. Los locales presionaban y reaccionaban tras pérdida, al minuto 40, Mejía de media distancia sorprendió a Aldair Quintana.



En la etapa complementaria, Once Caldas salió a proponer juego, mientras que Nacional era más compacto y salía en velocidad. Al minuto 6, Andrés Andrade remató con pierna derecha desde fuera del área, pero la pelota se fue muy alta del pórtico custodiado por Ortiz.



Al minuto 27 y tras una jugada colectiva de Baldomero Perlaza con Yerson Candelo, quien se proyectó por el sector derecho y ejecutó un centro, para que Jefferson Duque en el segundo palo empujara la pelota al fondo de la red. El antioqueño conducía al equipo verdolaga al triunfo parcial.



Harrison Otálvaro de media distancia, al minuto 44 tuvo el empate, pero la pelota pegó en vertical izquierdo del arquero Aldair Quintana. En tiempo de descuento, Jefferson Duque tuvo que ser retirado en camilla, tras un choque con un jugador contrario. Sin embargo, logró recuperarse y terminar el partido.



Al final, Nacional sin brillar mucho y con muchos errores tácticos se impuso como visitante, algo que no había conseguido este año. El conjunto antioqueño llegará al clásico contra América de Cali, con más confianza y Alexandre Guimarães va detectando qué debe mejorar para no sufrir tanto los encuentros, especialmente en el trámite del primer tiempo.



En la próxima fecha, Once Caldas visita en el estadio de Techo a La Equidad. Mientras que Atlético Nacional recibe al América de Cali en el estadio Atanasio Girardot.





Síntesis





Once Caldas 0-1 Atlético Nacional



Once Caldas: Gerardo Ortiz (6); Deivy Balanta (7), Jesús David Murillo (6), Pedro Valoyes (6), Duván Viáfara (6); Edwin Laszo (6), Sebastián Guzmán (5), Sebastián Hernández (6), Faider Burbano (7); David Lemos (6), Ménder García (6).



Cambios: Robert Mejía (6) por Sebastián Guzmán (22 PT), Harrison Otálvaro (6) por Sebastián Hernández (15 ST), Marcelino Carreazo (5) por Faider Burbano (15 ST), Antonio Romero (5) por David Lemos (29 ST).



D.T.: Eduardo Lara.



Atlético Nacional: Aldair Quintana (7); Yerson Mosquera (7), Emmanuel Olivera (7), Danovis Banguero (6); Baldomero Perlaza (6), Bryan Rovira (6), Yerson Candelo (7), Andrés Andrade (6); Jarlan Barrera (6); Jonatan Álvez (5), Jefferson Duque (8).



Cambios: Alex Castro (5) por Jarlan Barrera (20 ST), Sebastián Gómez (SC) por Jonatan Álvez (32 ST), Déinner Quiñones (SC) por Andrés Andrade (40 ST).



D.T.: Alexandre Guimarães.



Goles: Jefferson Duque (27 ST) para Atlético Nacional.



Amonestados: Jesús David Murillo (38 PT), Robert Mejía (25 ST) en Once Caldas. Yerson Mosquera (42 PT) en Atlético Nacional.



Expulsados: no hubo.



Árbitro: Bismarks Santiago (6).



Partido: bueno.



Figura: Jefferson Duque (8).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: sin espectadores.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8