Debut ganador de Guimarães con Nacional: victoria 2-0 sobre Santa Fe

Atlético Nacional derrotó 2-0 a Independiente Santa Fe, por la primera fecha de la Liga I-2021. Con goles de Neyder Moreno y Vladimir Hernández, sumada a una destacada actuación de Aldair Quintana, el conjunto dirigido por Alexandre Guimarães comenzó de la mejor manera el campeonato.



En la etapa inicial, Nacional y Santa Fe disputaban la pelota en el centro del campo, los primeros instantes fueron de estudio y juego friccionado.



Sobre el minuto 7, una falla de Hayen Palacios en marca derivó en falta sobre Luis Manuel Seijas, el árbitro Nolberto Ararat no dudó en sancionar penal, al cual un minuto más tarde, Michael Rangel cobró y atajó Aldair Quintana, salvando al conjunto antioqueño de estar en desventaja en el marcador.



Al minuto 10 Nacional tuvo su primera ocasión a través de Jefferson Duque, quien remató de media distancia, pero la pelota pegó en un zaguero visitante.



Santa Fe controlaba la pelota, a medida que avanzaban los minutos de juego. Nacional recurría al fútbol directo, pero muy desconectados del medio campo hacia adelante. La visita recuperaba y armaba juego en transiciones. Promediando la media hora de juego, Alejandro Moralez y Michael Rangel advertían con remates las intenciones de abrir el marcador.



Al minuto 35, una jugada que comenzó Baldomero Perlaza desde el mediocampo, le quedó la pelota a Neyder Moreno, quien combinó con Andrés Andrade en velocidad, para que el ex Envigado ingresando al área remataba con pierna derecha y ubicación, venciendo al arquero Leandro Castellanos. Un gol que comenzó a reivindicar a Moreno en su segunda etapa con los verdolagas.



Los últimos minutos, Santa Fe tuvo una intención de ataque, aunque le faltaba ser preciso en los últimos metros. El conjunto cardenal desperdició un penal y se fue al descanso por debajo en el mercador.



En la etapa complementaria, Santa Fe efectuó un cambio, sacó a Jhon Velásquez e ingresó el ex Bucaramanga Johan Caballero, la visita sube líneas y busca el arco contrario. Aunque le faltaba potencia en los últimos metros. Nacional recuperaba la pelota y mediante juego directo se iba en contraataque, pero tampoco conseguía finalizar la llegada.



Al minuto 15, una pelota larga donde Jefferson Duque gana el rebote, acompañando Bryan Rovira y luego llegó Vladimir Hernández, quien en velocidad les gana la espalda a los defensas, ampliando la ventaja en el marcador.



Con el paso del juego, Nacional recuperaba la pelota y sostenía, mientras que Santa Fe se desesperaba porque no lograba descontar en el marcador. Al minuto 28, los cardenales agotaron los cinco cambios y dos minutos después, Diego Valdés exigió a Aldair Quintana, pero el arquero tolimense, nuevamente salvaba su arco del gol.



Al minuto 38, Nacional agotó sus tres variantes, ingresaron los debutantes Michael Chacón, Jonatan Álvez y el juvenil Brayan Córdoba. Los verdolagas, enfriaban el partido con el marcador de su lado, sobre un Santa Fe que había mejorado en su juego, pero que había perdido la brújula a la hora de atacar.



Santa Fe no renunciaba al ataque y mediante Diego Valdés seguía generando peligro. Sin embargo, Aldair Quintana tenía una noche inspirada y atajaba de todo. El arquero verde se consolidó como la figura del equipo que en temporadas anteriores sufría por ese puesto en el arco.



En los últimos segundos, Valdés tuvo el 2-1, pero la pelota pegó en el poste y el remate no logró conectarlo de la mejor manera. Al final, Nacional se consolidó con un triunfo importante frente a uno de los equipos más destacados de la pasada temporada en la Liga colombiana.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visitará a La Equidad, mientras que Santa Fe recibe al Deportes Tolima.



Síntesis

Atlético Nacional 2-0 Santa Fe



Atlético Nacional: Aldair Quintana (9); Hayen Palacios (6), Yerson Mosquera (6), Nicolás Hernández (6), Juan David Cabal (6); Bryan Rovira (6), Baldomero Perlaza (7), Vladimir Hernández (8); Andrés Andrade (7), Neyder Moreno (8), Jefferson Duque (7).

Cambios: Yerson Candelo (6) por Neyder Moreno (18 ST), Danovis Banguero (6) por Vladimir Hernández (27 ST), Michael Chacón (SC) por Juan David Cabal (38 ST), Brayan Córdoba (SC) por Yerson Mosquera (38 ST), Jonatan Álvez (SC) por Jefferson Duque (38 ST).

D.T.: Alexandre Guimarães.



Santa Fe: Leandro Castellanos (5); Alexander Porras (6), Fáiner Torijano (5), Alejandro Moralez (5), Dairon Mosquera (5); Andrés Pérez (5), Daniel Giraldo (5), Jhon Arias (6), Luis Manuel Seijas (5), Jhon Velásquez (5), Michael Rangel (5).

Cambios: Johan Caballero (5) por Jhon Velásquez (1 ST), Juan Sebastián Pedroza (5) por Alexander Porras (8 ST), Diego Valdés (5) por Michael Rangel (28 ST), Leonardo Pico (5) por Andrés Pérez (28 ST), Jorge Ramos (5) por Luis Manuel Seijas (28 ST).

D.T.: Harold Rivera.



Goles: Neyder Moreno (35 PT), Vladimir Hernández (15 ST) para Atlético Nacional.



Amonestados: Jefferson Duque (43 PT) para Atlético Nacional. Luis Manuel Seijas (13 ST), Alejandro Moralez (24 ST), Diego Valdés (33 ST) en Independiente Santa Fe.



Expulsados: no hubo.



Árbitro: Nolberto Ararat (5).



Partido: muy bueno.



Figura: Aldair Quintana (9).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: sin espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8