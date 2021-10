'Tenemos grandes expectativas por disputar un título': Felipe Aguilar

La resaca de la derrota sufrida en Pereira, dejó en reflexión a Atlético Nacional. Felipe Aguilar analizó el momento del equipo verdolaga y lo que viene por la Copa Colombia frente al Deportivo Cali en condición de visitante. “Este partido de Copa contra Deportivo Cali, es muy importante. Tenemos grandes expectativas por lo que nos significa disputar un título y lograr un cupo a torneo internacional. Esperamos hacer un excelente partido y traernos una buena diferencia a Medellín”.

Sobre su ausencia en la práctica de este lunes, el zaguero indicó que “la ausencia mía en el entrenamiento se debe a que me quisieron dar un día más de recuperación, no tengo mucho de juego, venía de una para por lesión, más el tema de la demanda que me impidió competir, fue un tema más de cuidado, pero este martes me voy a unir a los entrenamientos con el resto del grupo”.



Además, “este lunes tuvimos el primer entrenamiento, tenemos la confianza, nuestro estilo de juego va con esa salida desde el fondo. Nos hemos equivocado, pero en el ensayo y error, podemos conseguir los resultados”.



Sobre el análisis interno, Felipe expresó que “hablamos internamente que en los últimos encuentros no tuvimos un juego muy fluido, también porque el rival juega y te dificulta avanzar, pero ahí es cuando nosotros debemos mirar qué podemos resolver y corregir errores. Hubo análisis al interior y respaldo total del grupo, nos puede pasar estos errores, ya pasó y lo que tenemos por delante es Deportivo Cali, una oportunidad para hacer un buen partido, con orden defensivo y ofensivo”.



Pensando en los próximos juegos, Aguilar destacó que “la idea es aplicar el trabajo que monta el cuerpo técnico. Lo más fácil para nosotros es jugar adelante y buscar una segunda jugada, pero como solo jugamos con un delantero en punta, es difícil para los extremos jugar de esa manera. Por eso, contamos con unas características que nos va mejor jugar en inicio desde nuestro arco, que es un gran riesgo, es verdad. Pero es nuestra filosofía, con los errores, nos cuestionan, en algún momento iba a pasar, esa es una zona de alto peligro y es lo que queremos. A medida que se toma la confianza, seguiremos haciéndolo con las precauciones necesarias”.



En cuanto al revés en el último resultado, Aguilar comentó que “la derrota en algún momento iba a llegar, en algunos juegos donde no estuvimos tan bien ganamos. Más allá del momento, asumimos la derrota, queríamos ganar, pero así se presentó el juego y se nos fue el resultado en el último minuto. Hay aspectos para corregir, lo hemos hablado y lo estamos trabajando. No hay limitantes del entrenador en tirarla larga, es una decisión que tomamos nosotros, casi siempre es buscar el hombre libre, el espacio que podamos encontrar para salir e ir avanzando”.



Finalmente, el jugador habló sobre el ataque del Cali y la ausencia en esta llave de Teófilo Gutiérrez. “Teófilo (Gutiérrez) es un jugador muy importante para el Cali, tiene mucha calidad y su mejor virtud es que hace ver mejor a sus compañeros. Independiente que esté o no, el rival cuenta con jugadores muy competitivos como (Harold) Preciado, Ángelo (Rodríguez), que son determinantes y presentes a referenciar”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8