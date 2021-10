Alex Mejía responde: ¿seguirá en Santa Fe o cambiará de club?

Alex Mejía regresó al fútbol colombiano en busca de minutos y por eso fichó por Independiente Santa Fe, club capitalino en el que ya se convirtió en el referente del mediocampo y que gracias a su buen nivel volvió a ser convocado a la Selección Colombia.

En un principio, el volante que disputó el Mundial del 2014 con la Tricolor estaba en los planes de Atlético Nacional, equipo en el que es ídolo; sin embargo, las conversaciones no avanzaron y terminó uniéndose al león, con la posibilidad de un regreso al conjunto verdolaga en diciembre.



Para referirse al tema, Mejía, de 33 años, dialogó con Caracol Radio y se refirió a su futuro. El mediocampista dejó claro que está tranquilo en Bogotá y que espera cumplir con su contrato.



"Yo tengo contrato hasta el próximo año a mitad (junio), yo quiero continuar. Estoy tranquilo, me siento cómodo, estoy feliz, igualmente mi familia. Esperemos que todo pueda mejorar en beneficio del club, beneficio nuestro y se pueda acomodar en los primeros puestos donde la gente quiere", dijo.



Y añadió: "Estoy feliz, gracias a Dios. Mi primera experiencia con un equipo bogotano y la verdad mi familia está feliz, igualmente yo. Los jóvenes de Santa Fe han sido muy receptivos a la hora que uno les transmite algo. Ellos lo toman de muy buena manera y han crecido", precisó.



Sobre su ausencia en la Selección Colombia, Mejía se mostró tranquilo y cree en que vendrán nuevas oportunidades.



"Obviamente uno siempre quiere estar en la Selección más allá de lo que hoy se está mostrando en Santa Fe, eso apoyado en todo el conjunto, y bueno no llegó la posibilidad, pero seguimos trabajando. Vendrán más oportunidades", concluyó.