Nacional se interesó en Armani y el arquero dio respuesta contundente

Atlético Nacional se desprendió de su arquero Kevin Mier, quien se unió a Cruz Azul y ante esa sensible salida, el conjunto verdolaga comenzó a la tarea de buscar el sustituto.

Si bien una de las primeras opciones que apareció en el radar de Nacional es David Ospina, quien no juega en Al Nassr al no ser inscrito, las directivas del club siguen buscando opciones y ahora se dio a conocer que Franco Armani también fue sondeado.



El arquero argentino ha confesado públicamente que le gustaría regresar a Nacional en algún momento y retirarse allí, pero por ahora no estaría contemplando esa opción, además, aún tiene contrato vigente con River Plate y se complicaría un poco más la operación. Sin embargo, TyC Sports informó que lo preguntaron, pero la respuesta fue negativa.





“Atlético Nacional sondeó a Franco Armani. Ante la salida de Kevin Mier a Cruz Azul, la dirigencia levantó el teléfono y contactó al entorno del Pulpo, multicampeón e ídolo de la institución, para adentrarse en su situación y tantearlo para un posible regreso en la inmediatez”, dijo inicialmente el medio argentino.



Además, agregaron: “¿Qué respondieron desde el círculo cercano del arquero? Que todavía no es el momento de volver, ya que tiene contrato en Núñez hasta diciembre de 2024 y planea respetarlo”.



De esta manera, Nacional sigue buscando el sustituto de Mier y Ospina al parecer es la única opción como viable en el momento, además, ya hubo una oferta a Al Nassr, pero también el Granada busca al portero y la retorno se podría alejar.