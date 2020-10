Atlético Nacional sigue renovando los contratos de sus juveniles

Tras haber asegurado a Yair Mena y Agustín Cano, Atlético Nacional sigue extendiendo los contratos de sus juveniles que ya se abren paso en el plantel profesional. Este viernes se conoció por parte del conjunto verdolaga que el defensor Juan David Cabal Murillo firmó hasta diciembre de 2023. Según el comunicado publicado por el club, se debe “gracias a su buen desempeño en la posición de defensa central y lateral izquierdo”.



Cabal, nació el 8 de enero de 2001 en Cali, “su buen juego aéreo, la gran proyección en el ataque, su competitividad y capacidades físicas, hacen de este juvenil un profesional a su corta edad”, precisó Nacional.

El vallecaucano fue campeón con la categoría Juvenil y Primera en la Liga Antioqueña de Fútbol, ha participado en torneos internacionales en Brasil y Ecuador, a su vez ha portado también la camiseta de la Selección Colombia con las categorías Sub 18, Sub 19 y Sub 20 quedando campeón el año anterior con el combinado patrio en la SBS Cup International Youth Soccer, cuadrangular amistoso que se disputó en Japón.



Juan David ha sido convocado a los microciclos de septiembre y el próximo de octubre con la Sub 20 de Colombia para ser parte de los microciclos de trabajo pensando en el Campeonato Sudamericano 2021 a disputarse en nuestro país.



“Estoy viviendo un momento muy especial, agradecido por estar en Nacional, quiero entregar lo mejor para el equipo, ser un gran jugador y una gran persona. Me gusta defender, ayudar al equipo, aunque no he tenido la oportunidad de jugar, pero sigo trabajando y esperando la oportunidad”, destacó Cabal.



Juan David Cabal con 1.85 metros de estatura ha logrado destacarse entre los juveniles, con 19 años de edad ya tiene en su historial nueve partidos con el plantel profesional, ocho por Copa Colombia y uno por Liga.



Sobre estar en el proceso de la Selección Colombia, Cabal indicó que “es un orgullo, portar la camiseta de la Selección Colombia es muy especial para mí, para mi familia, hasta para mis compañeros. No se juega por una ciudad, sino representando a un país y hay que poner muchas ganas”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8