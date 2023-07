Daniel Ruiz, sondeado en Colombia: Millonarios no es el interesado

Daniel Ruiz salió al fútbol brasileño a inicios del 2023, en un momento esplendido y con convocatorias para la Selección Colombia. Dejó Millonarios y se esperaba mucho de él, por sus antecedentes y paso al Santos de Brasil.



Con el paso de los meses, el bogotano mostró destellos de buen juego, pero no lo suficiente para consolidarse en el plantel del peixe.



Los cambios deportivos del Santos llevaron a mencionar la posibilidad para que el colombiano dejara el club, teniendo en cuenta el acuerdo que tienen con Millonarios, no solo desde lo deportivo, sino en lo económico, que estaría por debajo del millón de dólares.



De ocurrir lo anterior, Ruiz regresaría a Millonarios. Sin embargo, otro club de Colombia preguntó por sus servicios. Así lo informó la periodista Salomé Fajardo “Atlético Nacional preguntó por Daniel Ruiz, pero a Millonarios y al jugador por ahora no le interesa otro equipo colombiano que no sea el club embajador”.



Además, agregó sobre el futuro en Brasil “Santos juega mañana ante Sao Paulo y después de ese duelo los directivos comunicarán el futuro de Ruiz”.