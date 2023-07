Nacional espera alejar dudas en debut: Once Caldas le medirá el aceite

Después de perder la final de Liga del primer semestre contra Millonarios en El Campín y que desató en la polémica salida del técnico Paulo Autuori, el conjunto verdolaga debuta en este segundo semestre frente al Once Caldas en condición y buscará sumar sus primeros puntos.

La principal novedad que tendrá Nacional estará en la zona técnica, pues será el asistente de Autuori, William Amaral, el que se encargue de ese primer duelo y será la prueba de fuego para el entrenador, quien busca quedarse con el puesto principal.



Un punto a favor de Nacional para este debut es que en el anterior torneo apertura se convirtió en el mejor visitante, logrando un total de 16 puntos fuera del Atanasio Girardot. Esos resultados fueron reflejados gracias a sus cuatro ganados, cuatro empatados y tan solo dos perdidos.



Por otro lado, Nacional no la tendrá fácil, debido a que Once Caldas buscará también un renacer tras un primer semestre donde fracasaron y terminaron como uno de los coleros del todos contra todos, por lo que la misión es ser protagonistas en este finalización.



Uno de los plus que tiene el conjunto de Manizales es que mantiene el proceso de Pedro Sarmiento, quien en las últimas fechas del anterior campeonato sumó dos victorias y dos empates, pero la misión ahora es demostrar mejoría y lograr alejarse del temible descenso.



Once Caldas vs Nacional

Día: 16 de julio

Hora: 7:30 p.m.

TV: Win Sports+

Árbitro: Luis Delgado



Alineación probable Once Caldas:

Éder Chaux; Jorge Cardona, Fainer Torijano, Andrés Correa, Leyder Moran; Luis Pérez, Luis Miranda, Yeiler Valencia; Alejandro García, David Lemos, Dayro Moreno.



Alineación probable Nacional:

Kevin Mier; Édier Ocampo, Sergio Mosquera, Cristian Zapata, Andrés Salazar; Jhon Duque, Jhon Solís, Nelson Deossa, Neyder Moreno, Brahian Palacios, Jefferson Duque.