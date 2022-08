P. Sarmiento analizó las diferencias Román-Candelo y Danovis-Angulo

Atlético Nacional tendrá 12 días de trabajo sin competencia de por medio, desde el pasado sábado 6 de agosto, hasta el jueves 18, los verdolagas podrán afianzar conceptos y mejorar el rendimiento, aunque cuando reinicien la actividad tendrán una prueba difícil que es remontar un 3-0 en contra frente a Junior, para buscar avanzar en la Copa Colombia 2022.



Pedro Sarmiento llegó este semestre como soporte al cuerpo técnico, especialmente para fortalecer el trabajo defensivo, un sello que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera deportiva.

Sarmiento habló en conferencia de prensa por primera vez y dejó varios detalles correspondientes a la labor que avanza con el equipo antioqueño, donde fue jugador, salió campeón y tras varias décadas, volvió ahora en la parte técnica.



"Es una emoción volver a Nacional, aquí nací. En 1975 llegué, salí campeón en el 76. Fueron 10 años donde aprendí mucho, tuve grandes maestros. Regresar después de tanto tiempo es impactante. Antes entrenábamos en la canalización, sin camerinos, no había bus y ver todo lo que ha crecido la institución, es algo muy importante", indicó.



Sobre la interacción con los jugadores, Pedro comentó que "ellos vienen de una cultura futbolística donde hay diferencias con lo que uno pretende. No quiere decir que sea malo, estamos en un periodo de acondicionamiento, detalles que cuestan algo, pero que, en los últimos partidos, el jugador ha tomado confianza y les seducen las ideas".



Además, "desde lo táctico, puede cambiar con lo que yo pienso. En la medida que pasen los entrenamientos, nos estamos convenciendo para ocupar los espacios y el rendimiento individual. Ellos interpretan bien los movimientos y antes yo soy el que me tengo que adaptar. Hay que mejorar la condición individual para que se muestren rendimientos. Ya sacamos un arco en cero y eso nos llena de confianza".



En cuanto a la labor defensiva en la línea de volantes, Sarmiento explicó que "con un solo volante de marca, se agarra al hombre más cerca de la línea. Él (Jhon Duque) tiene que presionar en la misma altura (Rifle Andrade), mientras toman esa decisión, puedan manejar mejor la zona, lleva tiempo. Pero si interpretan, podrán manejarlo mejor".



El estratega habló de lo que deberán lograr los jugadores para alcanzar una mayor solidez en defensa. "Hay que mantener esa mentalidad de marcar más hombre a hombre que en zona. En la medida que mejore la sincronía, el equipo será más fuerte en defensa y recuperación. Estamos trabajando para ello".



Analizando lo que pasa en nuestro campeonato, Pedro señaló que "en el fútbol colombiano, muchos de los equipos de visitante no presionan de la misma manera. Nacional ha logrado cosas importantes, pero cuando tenga la pelota la sepa aguantar, jugar de la misma manera de local y visitante. Hay un gran trabajo por hacer".



Finalmente, analizó las funciones de los laterales del equipo. "En el caso de (Álvaro) Angulo y (Andrés) Román, son jugadores con mucha potencia. (Yerson) Candelo es un jugador más dotado técnicamente, era extremo y Román no tiene esa condición en espacio reducido. (Danovis) Banguero tiene experiencia y Angulo es de más velocidad, pasa bien al ataque".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8