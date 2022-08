González: ‘El fútbol es de resultados, uno sabe desde esta posición’

Deportivo Independiente Medellín buscará un nuevo triunfo este sábado cuando enfrente a Junior en Barranquilla, por la séptima fecha en la Liga II-2022. David González lleva poco más de un mes bajo el cargo de entrenador y habló sobre el presente del equipo, lo que le gusta y lo que deberán corregir pensando en lo que viene tanto en la Liga, como en la Copa Colombia.

“La hinchada del Medellín puede que sean más de un millón de personas y a veces nos basamos en lo que dicen tres o cuatro en una red social. En cuanto a la llegada de un delantero, muchas veces cuestionan que no jueguen dos delanteros, ahora porque no se traen otro más. No sentíamos que necesitábamos más jugadores en esa posición. Con la llegada de Jorge Segura, nos vino bien con las lesiones de Didier Bueno y Andrés Cadavid. La llegada de Daniel Torres se debe a la salida de Juan Carlos Díaz y la lesión de David Loaiza, en la parte de arriba me siento a gusto con lo que hemos hecho. Si concretábamos 40 por ciento de las opciones creadas, nada estaría en discusión”, remarcó el estratega antioqueño.



Además, sobre las bajas por lesión de jugadores claves y la llegada de Daniel Torres, el técnico profundizó que “ojalá desde el primer día hubiéramos tenido a Germán Gutiérrez, todos los jugadores hacen parte de un engranaje, de poder refrescar un poco y tener diferentes opciones en ataque. Para que las transformaciones no sean por solo una banda, ojalá podamos tenerlos lo antes posible. La lesión de David Loaiza es larga, prácticamente si todo sale bien, lo tendríamos para la fase final del torneo. Pensábamos que era una posición donde debíamos sumar un jugador más. En los siete partidos que hemos jugado, hemos utilizado doble pivote, Daniel Torres es pivote y no existe otra posición donde pueda jugar”.



En cuanto al presente del plantel, David destacó que “el equipo está bien, el ambiente en los entrenamientos es el mismo desde el primer día. Si bien no hemos podido concretar muchas opciones, se hace lo que se trabaja. Los goles y las victorias llegarán. Luciano Pons es pieza clave del equipo, luego entró Diber Cambindo, son cosas del fútbol y cada uno tendrá su oportunidad para demostrar, tienen condiciones y por algo están acá. No quería traer jugadores solo para llenar espacios, sino jugadores que vengan a aportar y marquen diferencia”.



Sobre la ambición para ir a proponer tanto de local como de visitante, González indicó que “una vez que se marca, no podemos caer en el error de cuidar el resultado. Cuando eso ocurre, se pueden cometer errores. Hemos mostrado esa intención, nos ha faltado concretar opciones, pero estamos tranquilos con nuestra idea de juego, estamos generando opciones y llegará el momento que entrarán los goles. Si hubiéramos convertido las opciones que generamos y si sacamos el cero en nuestro arco, la historia sería diferente, es cuestión de encontrar el equilibrio. Si queremos ganar, vamos a ganar bien. El fútbol es todo, no es una cosa sola”.



El entrenador, con la honestidad que lo caracteriza sabe que, si no consigue victorias, su cargo estaría comprometido, por más ídolo que sea en el DIM. “Por ser referente o por tener una historia en un club, la historia es la misma. El fútbol es de resultados y uno lo sabe desde esa posición, no hay que sacar excusas y eso es lo que marca el camino para que un entrenador pueda seguir o no en el cargo. El fútbol es de presente, hay memoria si un técnico es campeón, hace una gran presentación en Copa Libertadores y luego le va mal. Si no hay un colchón, no hay como sostenerse. Lo que marca el camino son los resultados de los partidos, eso es lo que ve el hincha. Para la interna y los que estamos cerca, el día a día también marcan cosas para que los resultados puedan llegar pronto”.



Finalmente, habló sobre los jugadores juveniles, especialmente los zagueros centrales Samuel Flórez, Santiago Vásquez y el extremo zurdo o media punta Jhoan Martínez, tres jugadores de la cantera que están entrenando con el plantel profesional. “Hay muchos chicos de las fuerzas básicas y dependiendo de las necesidades, vamos incorporando y ese es uno de los planes como cuerpo técnico, potenciar los jugadores de abajo y que puedan promover jugadores de la base”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8