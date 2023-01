Autuori planifica el 2023: esto busca el entrenador para Nacional

Atlético Nacional empezó trabajos para el 2023, luego de lo que fue el remate del año pasado, donde se quedaron sin opciones de clasificar a la disputad del título. En medio de las críticas, el plantel profesional retornó a prácticas, para enfocarse en la Liga BetPlay y Copa Libertadores.



El certamen continental representará el de más importancia para la afición, con el deseo de volver a hacer una actuación destacada.



Momento para afinar detalles y el entrenador, Paulo Autuori, se refirió al trabajo con los juveniles “Uno de mis objetivos es abrir espacios para los jugadores menores que tengan madurez y nos aporten a la idea. No me importan los nombres, necesito jugadores que llenen los requisitos básicos: calidad técnica, nivel competitivo y fortaleza mental”.



También, aprovechó para hablar de uno de los futbolistas que no tiene la continuidad definida. Es el caso de Brayan Rovira, quien regresó al club luego de pasar la temporada anterior con el Tolima “Me gustaría que él se quede con nosotros, está acá porque es de Nacional ¿Qué pasará con él? No sé, pero me gustaría que se quede”.