Atlético Nacional afronta su última semana de trabajo del 2022

Luego de ser eliminado a finales de octubre de la Liga BetPlay II-2022, Atlético Nacional realizó un mes de trabajo en su sede deportiva de Guarne, adelantando lo que será la pretemporada para el 2023, donde afrontará la Liga y la Copa local y la Copa Libertadores desde la fase de grupos.



Los verdolagas jugaron el pasado sábado 26 de noviembre a La Equidad en el tercer amistoso disputado en la sede deportiva de Guarne, los verdes vencieron a los aseguradores por 2-1. En la primera parte bastante disputada, Equidad se adelantó con un gol de Francisco Chaverra, pero rápidamente los locales lograron recomponer el camino y luego de un tiro de esquina de Jarlan Barrera al primer palo, Danovis Banguero peinó la pelota y en el segundo palo llegó Nelson Palacio para rematar a gol.

En la segunda parte, con mayor control de la pelota y el juego, un potente remate de Ruyery Blanco desde fuera del área al minuto 11, cambió el marcador y le dio la victoria al Verde.



El primer tiempo, Nacional alineó con Kevin Mier; Andrés Román, Juan José Arias, Cristian Castro, Danovis Banguero; Nelson Palacio, John Solís, Yerson Candelo, Jarlan Barrera, Dorlan Pabón y Jefferson Duque.



Mientras que, en el segundo tiempo, jugaron Aldair Quintana; Ewil Murillo, Brandon Palacios, Alexis Estupiñán, Samuel Velásquez; Johan Hinestroza, Juan Pablo Torres, Yeison Guzmán, Jaider Asprilla, Yair Mena y Ruyery Blanco. Llamó la atención que Emmanuel Olivera no estuviera presente, jugador y club están distantes en la negociación para extender su contrato y el argentino estaría más afuera que adentro del equipo antioqueño.



Paulo Autuori, técnico brasileño habló días antes en la última atención a los medios de comunicación. “No es fácil trabajar sin objetivos, pero los jugadores han estado enchufados en todos los entrenamientos, he podido observar jugadores que llegaron de otros clubes que estaban a préstamo. Las cosas están caminando bien, los jugadores entienden el repertorio de entrenamientos, se hayan adaptado y que en enero no tengan dudas y se puedan potencializar las sesiones. Estoy muy contento como están trabajando, está aumentando la intensidad y debemos felicitar a los jugadores”.



Además, el estratega comentó sobre el regreso de jugadores como Edier Ocampo y Andrés Salazar, laterales destacados en Fortaleza esta temporada. “Son jugadores importantes, pero van a estar mucho tiempo con la Selección Colombia sub-20, es algo que ha pasado con otros. Salazar y Ocampo tienen mucha calidad y mucha proyección, tenemos jugadores importantes. Vamos a sacar provecho de jugadores de la cantera, queremos hacer un cambio generacional y por eso acepté la propuesta de Nacional. Hay jugadores que necesitan oportunidades de jugar y la van a tener, buscamos un equipo equilibrado, contundente con pelota y sin ella. La intensidad debe ser física y cognitiva, que como equipo tiene que salir qué hacer”.



El brasileño tiene claro que buscará un equipo con jugadores experimentados y muchos canteranos que puedan aprovechar las oportunidades. “He analizado muchos jugadores del club, solo les falta una oportunidad para mostrar sus condiciones”, precisó.



Nacional trabajará durante esta semana hasta el jueves y el viernes saldrán a vacaciones hasta el próximo 3 de enero.



