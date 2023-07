En Nacional respaldan el juego: decisión clara con Paulo Autuori

Atlético Nacional ya está pensando en lo que será el segundo semestre, con los objetivos puestos en la Liga BetPlay, Copa y Copa Libertadores. La derrota en la final contra Millonarios continúa como herida, en los aficionados verdolagas.



Durante todo el semestre, la gestión del club ha sido fuertemente criticada, pues el conflicto entre hinchas y dirigentes ha sido constante. Con la pretemporada para el segundo semestre andando, empiezan a surgir las cosas que se harán, para mejorar lo realizado.



Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, habló con el programa El Vbar de Caracol Radio, acerca del proyecto que llevan a cabo con Paulo Autuori, confirmando que continuará con el club, estas fueron las declaraciones del dirigente.



En duda la continuidad de Autuori:no, hasta el momento y de parte nuestra tiene respaldo. Los procesos molestan y al hincha también, pero llevamos un proceso de seis meses. No se ganó el título nos dolerá a todos por mucho tiempo. Se jugó la Superliga, se ganó, pasamos a octavos de Libertadores, se llegó a la final, pero no se ganó. Ahora yo pregunto, si nosotros hubiéramos tenido la suerte de ganar la Liga ¿Sacarían a Gamero y a todos los directivos?



Gamero llevaba cuatro años buscando el título, si a él lo aguantaron. Nosotros tenemos que mejorar el cómo, pero no podemos decir que es un proyecto fallido porque no es del agrado de la gente. Teníamos la idea de ganar, incluso muchos dudaron que pasáramos a los ocho y la programación parecía dada para que fuera Alianza y Millonarios. Es parte del pasado.



Cuando empezaba el semestre, veÍA todos los programas y hasta me enveneno con eso. Decían que la mejor nómina era de Junior, América, Millonarios y para muchos nosotros éramos la quinta nómina. El hincha vive de títulos, pero tendremos más activos y esperamos contar con buenos jugadores importantes. En el cómo todo fue definitivo, esperábamos más de Da Costa.