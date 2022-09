Emmanuel Olivera: ‘Hay que ser responsables y competitivos’

Atlético Nacional buscará una victoria frente a Jaguares, este domingo en Montería, por la fecha 11 en la Liga BetPlay II-2022. Emmanuel Olivera fue claro en sus declaraciones, espera que el grupo reaccione para esta etapa final del campeonato.



"Estamos agradecidos con el profesor Hernán Darío Herrera, les deseamos lo mejor. Soy autocrítico, debemos mejorar mucho, sabemos de los chicos que están con nosotros, se de sus capacidades, pero el entrenador toma las decisiones. Sabemos lo que es Jaguares, un equipo muy duro, pero nosotros debemos salir con la idea de ganar y volver a esa senda ganadora", indicó.

En cuanto a lo que busca el equipo, Olivera precisó que "debemos recuperar la pelota, ser más agresivos, mejorar en las transiciones, ser inteligentes. El grupo está bien, golpeado por el momento. En lo personal, no voy a estar feliz por lo que estamos pasando, somos grandes y debemos sacar esto adelante. Hay que seguir mejorando".



Además, "trato de aconsejar a los compañeros. Necesitamos el compromiso de todos, que el grupo esté unido. Tenemos que dar más, hay un gran reto el domingo para ganar y salir adelante. Hay que ser responsables, competitivos y que el grupo mejore. En el gol de Cadavid me cabeceó y eso no puede volver a pasar".



El argentino se refirió sobre su relación con los compañeros y lo que ha faltado en el equipo. "A los demás trato de aconsejarlos, buscamos tener una buena comunicación, aportarle mi experiencia y liderar la zaga. Esperamos que todo mejore para lo que viene. Nos ha faltado más comunicación. Es un equipo y hay que hablar todos. Quedan 10 partidos y hay que darlo todo, estamos a tiempo de mejorar".



Finalmente, el jugador reseñó que "veníamos trabajando con los compañeros, desafortunadamente varios se fueron y cuesta. Faltan jugadores, pero con los que estamos, podemos salir adelante. Con Pedro Sarmiento estamos trabajando para mejorar en la parte defensiva y esperamos salir adelante. Hay que trabajar, durante la semana debemos mejorar. El que está al lado mío, quiero que le vaya bien. Hay que tener más comunicación, seguridad y solo se hace con trabajo".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8