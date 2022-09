Resultados y posiciones en la fecha 11 de la Liga: sígala En VIVO

Poco a poco, la Liga BetPlay 2022-II empieza a definir aspectos dentro de la tabla general y las del descenso y reclasificación. Un partido que abrió la fecha 11 entre equipos en el fondo de la tabla como Patriotas y Deportes Tolima que se empiezan a complicar con el objetivo de clasificar a los ocho.



La jornada 11 empezó el viernes 9 y finalizará el lunes 12 de septiembre con Águilas Doradas vs Alianza Petrolera.

Resultados:

Patriotas 1-1 Deportes Tolima



Sábado 10 de septiembre:



Cortuluá vs Unión Magdalena (por jugar)



Junior de Barranquilla vs Deportivo Pereira (por jugar)



Medellín vs América (por jugar)



Santa Fe vs Deportivo Pasto (por jugar)



Domingo 11 de septiembre:



Once Caldas vs Millonarios (por jugar)



Jaguares de Córdoba vs Atlético Nacional (por jugar)



La Equidad vs Envigado (por jugar)



Deportivo Cali vs Atlético Bucaramanga (por jugar)



Lunes 12 de septiembre:



Águilas Doradas vs Alianza Petrolera (por jugar)

Tabla de posiciones:

1. Millonarios -24 pts (+13) | 10 pj

2. Unión Magdalena - 18 pts (+2) | 10 pj

3. Deportivo Pasto - 17 pts (+6) | 9 pj

4. América de Cali - 17 pts (+6) | 9 pj

5. Águilas Doradas - 15 pts (+4) | 9 pj

6. Once Caldas - 15 pts (+2) | 10 pj

7. Santa Fe - 15 pts (-2) | 10 pj

8. Junior de Barranquilla - 14 pts (+3) | 10 pj

9. Deportivo Pereira - 14 pts (+2) | 9 pj

10. Atlético Nacional - 13 pts (+1) | 10 pj

11. La Equidad - 13 pts (-1) | 10 pj

12. Medellín - 13 pts (-2) | 10 pj

13. Alianza Petrolera - 12 pts (-1) | 10 pj

14. Atlético Bucaramanga - 10 pts (-3) | 9 pj

15. Jaguares de Córdoba - 10 pts (-3) | 10 pj

16. Envigado - 10 pts (-3) | 10 pj

​17. Deportes Tolima - 9 pts (-2) | 11 pj

18. Patriotas Boyacá - 9 pts (-3) | 11 pj

19. Cortuluá - 6 pts (-10) | 10 pj

20. Deportivo Cali - 4 pts (-9) | 9 pj