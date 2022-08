Daniel Mantilla es optimista con el repunte de Nacional en Liga

Atlético Nacional sigue con la preparación a fondo, de cara a los próximos partidos por la Copa Colombia y la Liga colombiana. Daniel Mantilla es un jugador que fue clave para el último título, está en la idea de mejorar todos los días y disfruta de su buen presente con el equipo verdolaga.



"Como extremo, tengo obligaciones defensivas y ofensivas. A través de videos, he podido analizar para ganar los duelos con los laterales en ataque y defensa, estar concentrado, no dejarme llevar por el balón o lo que pase en otros lados de la cancha. Poco a poco hemos venido mejorando en esa parte defensiva, tenemos que ser solidarios cuando no se tiene la pelota", detalló.

En cuanto a lo que viene por la Copa, donde deberán remontar tres goles para forzar los penales, indicó que "hemos venido analizando a Junior en videos, venimos con un marcador desfavorable, pero creo que Nacional ha sabido salir de estas situaciones. Hay que ser ordenados, buscar la clasificación, estamos trabajando para atacarlos en nuestro estadio, con nuestra gente".



Además, "fue un partido complicado en Barranquilla, un marcador amplio con situaciones que se nos salieron de las manos, en la parte arbitral hubo cosas dudosas. Pero nos queda hacer nuestro trabajo, estar concentrados y con el arco en cero, llenarnos de confianza para ser efectivos".



Sobre el funcionamiento del equipo, Mantilla opinó que "para nosotros es mejor tener un hombre más en ataque, hay más líneas de pase. El cuerpo técnico le gusta atacar y eso es muy bueno, generamos más peligro, poco a poco estamos entendiendo más el trabajo y consiguiendo mejores resultados. Estamos seguros que con el apoyo de nuestra gente podremos revertir el resultado y clasificar a la siguiente fase".



Finalmente, expresó que "para nosotros, es favorable tener estos días sin jugar para afianzar conceptos, estar todos en grandes rendimientos recuperar las molestias físicas y llegar a los partidos en perfectas condiciones. La intensidad en los entrenamientos es más alta y eso nos ayuda para estar mejor".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8