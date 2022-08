Leonel le ganó el pulso táctico a Gamero en Rionegro: análisis

Millonarios sacó un punto, complejo, en medio de la adversidad, de una plaza que le ha costado. No es casualidad, los azules no han ganado jamás en el Alberto Grisales, desde que Águilas asentó este estadio como su nido. Es inevitable caer en la misma afirmación, el duelo cambió en el momento que la visita se quedó sin un hombre.



Merito también para Leonel Álvarez, que supo cerrar los carriles donde Millonarios intentó atacar y hacer superioridad numérica, limitando, al máximo, las opciones de gol del cuadro embajador, que quedó con su registro más bajo en el tiempo reciente. Puntos para analizar, debatir y cuestionar, el empate entre Millonarios y Águilas Doradas.



La expulsión de Perlaza condicionó el trámite: ante la roja del lateral, en el primer tiempo, los papeles en cancha cambiaron. Millonarios tenía, hasta ese momento, gran parte de la posesión de la pelota, sin lograr romper el esquema. A partir del momento en que se quedaron con 10 hombres, el desarrollo del partido para los de Gamero se transformó, en básicamente mantener el orden defensivo.



Movimientos posicionales en cancha: Gamero se vio obligado a sacar a Gómez, para que entrara Cuenú. En ese momento, envió a Vargas como lateral izquierdo, perdiendo salida y proyección por este sector (pese a que el costarricense se adelantó, no logró ser incisivo en fase de ataque). Adicionalmente, se quedó sin un jugador de banda, para buscar un quiebre de velocidad, ante la dificultad de ir al ataque.



Planteamiento de Leonel Álvarez: antes y después de la expulsión, Águilas Doradas mostró su planteamiento, con un bloque compacto, medio y siempre priorizando la labor defensiva. Desarticuló y cubrió las bandas, cuando Millonarios buscó irrumpir en este sector. Al momento de retomar la esférica, aplicaron la transición rápida, para tratar de hacer daño.



Millonarios, solida idea, pero con falta de alternativas en situaciones complejas: no es un secreto que la expulsión cambió todo el trámite del partido. Pese a la reoganización por parte de Gamero, Millonarios no tuvo mayor relevancia en ataque, factor extraño en el papel de los bogotanos. En total, remataron tan solo una vez.



El esquema y el equilibrio son la prioridad, pero en el segundo tiempo los azules no lograron generar opciones. Además, Águilas encontró en la banda derecha como el sector predilecto para ir al ataque, encontrando a Alba mal posicionado, sin el relevo necesario por ese sector, que terminaba siendo Ruiz.



Además, los errores en salida, fueron constantes. Al momento de suplir una zona, se dejaba otra libre, donde Águilas lograba hacer superioridad numérica.