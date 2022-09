Alexander Mejía: ‘Feliz de ser titular, no es fácil ser alternativa’

Atlético Nacional empató 1-1 con Independiente Santa Fe, en el partido pendiente por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2022. Alexander Mejía jugó como titular en reemplazo de Sebastián Gómez, al final del partido, el jugador habló sobre su regreso a la titularidad, su continuidad en el equipo y lo que él aporta en el grupo.

“No hay ningún acercamiento hasta el momento, todos saben lo que quiero a Nacional y ojalá se pueda dar esa posibilidad. Me siento en plenas condiciones, quiero seguir aportando y darlo todo por Nacional, es una institución que me ha brindado todo y que quiero retribuirle hasta donde más pueda, dentro y fuera de la cancha, ayudándole a los más jóvenes, contribuyendo a que crezcan, que mejoren. Hay una camada que vienen detrás haciendo muy bien las cosas, lo de Nelson Palacio y Sebastián Gómez no me sorprenden, son jugadores consolidados. Ojalá se de esa llamadita pronto, estoy tranquilo, disfrutando del día a día, aprendiendo. Terminé una parte de mi licencia, aprendiendo mucho, escribiendo, hablando y preparándome para que el día de mañana esté del lado de entrenador”, señaló.



En cuanto a su continuidad, Mejía indicó que “estoy feliz de ser titular, no es fácil ser una alternativa. Pero el profesor ha venido con la intención de darles oportunidades a todos. En la rueda de prensa anterior, dijo el entrenador que Nelson Palacio y Sebastián Gómez están pasando un buen momento, pero habló de mí en el sentido que era un líder, que ayudaba a todos dentro y fuera de la cancha, llevando un gran mensaje, acompañando en los momentos buenos y no tan buenos. Ha sido positivo, todavía no se me pasa por la cabeza retirarme, me siento muy bien, soy capaz y me cuido para prolongar mi carrera. Hoy parecía que fuera mi primer partido, era mi gran oportunidad después de estar ausente. No es fácil, pero con la madurez lo puedo asimilar, se lleva uno la bronca para su casa, pero no generando inconveniente con el grupo. Estoy feliz, tranquilo, el que juegue nos dé la tranquilidad y el que esté afuera nos aporte”.



Además, “creo que nuestro crecimiento cuando el profesor asumió, era en la parte futbolística. Nos faltaba reencontrarnos con nuestro juego, el arco en cero y la posesión alta de la pelota hizo que nos metiéramos entre los ocho. La parte mental está muy fuerte, hay un grupo sano, comprometido. Independientemente de los que jueguen, hay un respeto y el que entra no desentona. Se ha venido trabajando bien, hay una alegría, comportamientos que nos llenan y la fluidez con la que se encara cada entrenamiento es muy buena. Es un grupo fuerte, con jóvenes con algunos de experiencia, vamos a llegar bien y Nacional en instancias finales siempre muestra la cara, enfrentamos a un gran rival, Santa Fe en el segundo tiempo no nos sometió, perdimos la pelota, la circularon y remataron de media distancia. Tuvimos tres opciones claras para ganar, pero nos vamos con buenas sensaciones y vamos a llegar a las finales mucho mejor”.



Sobre la labor de Dorlan Pabón y Andrés Andrade de cara al segundo tiempo, Alexander detalló que “en el entretiempo le dije a Dorlan (Pabón) y al ‘Rifle’ (Andrés Andrade), que ellos nos estaban dando espacios y había que hacer apertura de cancha por las bandas. Tenemos movimientos que hicieron dar superioridad numérica y finalizar por fuera, así llegó el gol. Dominamos el primer tiempo, se pudo ampliar el resultado, pero quedo con la sensación que se hizo un gran partido”.



Finalmente, proyectó lo que podrá ser el partido contra América, el domingo en Cali. “Va a ser importante sostener la pelota como lo hicimos en el primer tiempo y en el segundo generar espacios para ocuparlos. Seguramente van a haber variantes, tendremos un ‘9’ de área que nos dará la facilidad para saltar líneas y que sea el punto de apoyo para las llegadas. En la parte física somos conscientes de la seguidilla de partidos que vienen. El cuidado será fundamental, alimentarnos bien, poder descansar para poder rendir. Es un calendario exigente, pero veía el grupo completo, salvo Danovis (Banguero) y Sebastián (Gómez), ellos pueden escoger y tener



variantes y estructuras de juego. Ya vi que está todo agotado allá, entonces seguramente será un gran espectáculo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8