Jhon Duque: cómo Nacional deberá afrontar el partido contra Junior

Atlético Nacional quedó a un paso de volver a una final de Liga tras cuatro años y frente a Junior este miércoles, buscará dar ese último paso para soñar con una nueva estrella. Jhon Duque confía en que el equipo logre sacar la jerarquía para ser una vez más invitado a dirimir por un nuevo título colombiano.

“Espero que Junior venga a buscar el resultado, Nacional va a salir a proponer. Tenemos una ilusión muy grande con este partido, pero vamos a partir del orden y el buen juego que se caracteriza Atlético Nacional, Junior buscará sus alternativas para conseguir el resultado y nosotros yendo minuto a minuto, sin desesperarnos porque el empate nos sirve. En teoría, sería una tentación esperar al Junior. Pero con la clase de jugadores que tenemos, no es bueno buscar el empate, hay que salir a ganar el partido y así lo podemos llevar muy bien, si vamos a buscar el empate, lo podemos sufrir mucho”, destacó Duque.



En cuanto a su presente y lo que está experimentando con los verdolagas, Jhon señaló que “hay que vivir el día a día. Nos estamos jugando el trabajo de todo el semestre, pensamos partido a partido, sigue Junior, un gran rival y debemos sacarlo adelante. El que tenga la oportunidad de jugar, ha estado a la altura, todos estamos en gran nivel y eso es muy importante para el equipo. Es una gran responsabilidad ser titular, contra Millonarios la tuve, no sabemos quién jugará contra Junior. Todos estamos muy capacitados para jugar, lo hemos demostrado partido a partido. Contra Millonarios, puse mi confianza en Dios, mucha gente me preguntaba sobre cómo jugar con un estadio lleno en contra, es soltarse y salir a disfrutar el partido. Fue especial haberlo jugado, lo disfruté. Ya pasó, ahora estoy en un nuevo reto, lo estoy disfrutando cada día y espero que podamos quedar campeones”.



Además, “somos conscientes que, para jugar la final, primero hay que ganarle a Junior. Vamos paso a paso, si nos llenamos de ansiedad, nos puede jugar en contra, plantear muy bien el partido, con orden y seriedad. Debemos tener la jerarquía de equipo grande, aguantar los partidos, sufrirlos por momentos y eso nos ha pasado en estos cuadrangulares”.



En cuanto a lo grupal, Jhon precisó que “hemos hablado en el grupo, sentimos una energía muy bonita y la hemos vivido en el entretiempo. Muchos rivales nos han superado, pero nos sentimos muy fuertes, hemos estado muy concentrados. En los últimos dos partidos sacamos el cero en nuestro arco y eso es importante para aprovechar las jugadas de ataque. No nos relajamos, tenemos una ilusión muy grande, vamos día a día con toda la responsabilidad. Tenemos una nómina muy amplia, tenemos dos jugadores de alto nivel por puesto y todo pasa por el estilo de juego que puedan mostrar cada partido. Contra Millonarios, debíamos ganar la mitad de la cancha, luego entra Alexander Mejía que nos da equilibrio y con Baldomero (Perlaza) nos da potencia en ataque”.



Finalmente, habló sobre su papel dentro del equipo y lo que deberá hacer Nacional para superar al onceno tiburón. “Yo no me sentía cómodo tener un papel protagónico siendo suplente, ahí debía aportarle al equipo, nutriendo a los compañeros que están jugando. Ahora la responsabilidad es muy grande, estamos a un pasito, pero hay que darlo. Será fundamental mantener el arco en cero, ser protagonistas con la pelota y que seamos un equipo que pueda finalizar las jugadas de la mejor manera”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8