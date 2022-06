El rechazo de Sebastián Viera a la hinchada de Junior: no olvida

Sebastián Viera no tiene rencores con nadie en Junior de Barranquilla, pero tampoco olvida lo sucedido en el último tiempo, desde que asumió Ju8an Cruz Real como entrenador. Es por eso que el arquero y capitán uruguayo, rechazó el detalle que quiere preparar la afición al equipo, antes de su partido contra Atlético Nacional, que definirá al finalista del cuadrangular A en la Liga BetPlay Dimayor I-2022.



“No es nada contra nadie”, advierte Viera. Lo cierto es que el guardameta no ve con buenos ojos que los hinchas del tiburón preparen un banderazo para despedir a la delegación juniorista que viajará a Medellín para el partido del próximo miércoles 15 de junio, a las 8:15 p.m.



Viera fue enfático: “No queremos banderazo. Hace 15-20 días la gente estaba que se metía dentro de la cancha, entonces ¿por qué ahora tenemos que hacer banderazo? Que nos acompañe la gente que siempre está. No hemos ganado nada tampoco como para hacer un banderazo, no estamos en una final tampoco”.



“Creemos en la gente que siempre está con nosotros, a nuestra familia, al hincha que está en las buenas en las malas, al que sufre, pero que siempre te da un mensaje de aliento. No es nada contra nadie. Solo que es un poco loco que hace 15 días estaban que se metían a la cancha y ahora van a hacer banderazo. Tranquilidad, mesura, vamos a jugar un partido muy difícil en el cual la responsabilidad la tiene Nacional. Nosotros vamos a jugar un partido hermoso, en el que cual habrá un marco de público espectacular, que estará todo en contra nuestro. Yo dije en la rueda de prensa contra Millonarios, a nosotros tienen que matarnos para sacarnos y ahora estamos con vida”, añadió el portero charrúa.