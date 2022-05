Kevin Mier, grata realidad en el arco de Atlético Nacional

En medio de la irregularidad que tiene Atlético Nacional, Kevin Mier es una de las gratas sorpresas con las que cuenta el equipo verdolaga en este tramo final del campeonato, el arquero barranqueño pasó de una promesa a una realidad, siendo figura en los últimos partidos y pasando a ser esa prenda de garantía que debe aparecer en momentos claves para obtener puntos, como el que consiguió el conjunto antioqueño en Barranquilla frente a Junior.

Mier logró sobreponerse a los errores contra Tolima y Olimpia en la Copa Libertadores, trabajó a conciencia y ahora es uno de los elementos claves para el técnico Hernán Darío Herrera. En el último juego contra Junior, el meta tuvo dos atajadas claves, recibió 17 remates e hizo 28 pases largos.



Durante este 2022 en el arco de Atlético Nacional, Kevin Mier ha disputado 21 partidos, con un balance de 10 triunfos, siete empates y cuatro derrotas. Le anotaron 13 goles y se fue invicto en 10 encuentros.



Fue elegido figura del partido por parte de la Dimayor en tres oportunidades a lo largo de este semestre: Nacional vs Unión Magdalena, DIM vs Nacional y La Equidad vs Nacional.



"El buen momento que estoy pasando se debe al trabajo y el apoyo del grupo. Hay que tener buen pie, pero saber atajar, como virtudes del arco. Brindarles confianza a los demás compañeros. Vengo creciendo en lo físico y mental, salgo con mucha confianza, que sepan mis compañeros que estaré ahí para ayudarles", detalló Mier en una de las últimas conferencias de prensa, lo que muestran sus palabras y sus actuaciones lo centrado que vive este momento con el equipo.



