¿Agotado de Nacional? ‘En Junior encontró su espacio, ahora no’

Actualmente Atlético Nacional vive un momento sumamente complicado. Contra todo pronóstico quedó eliminado en Liga a manos de La Equidad y sumó así un nuevo fracaso en el torneo local. Cuatro años sin título liguero.



Aunque tiene una nómina que cualquier equipo colombiano querría, los resultados, en el primer semestre de Alexandre Guimaraes, no fueron los esperados. Sumado claro al bajo rendimiento de algunos futbolistas.

Justamente sobre lo anterior, Julio Comesaña habló en el ‘Gol Caracol’ respecto a la actualidad de Jarlan Barrera, uno de los hombres más criticados del verde antioqueño, y comparó su nivel con el que mostró hace unos años en el Junior de Barranquilla.



“En Junior fue un jugador de 90 minutos, tenía diferentes funciones y las hacía, jugaba con gran inspiración... Yo tuve un Jarlan que no se ha repetido, tal vez se repite en ráfagas de 15, 20, 25 minutos”, expresó el uruguayo.

​

Justamente el nivel del samario ha estado marcado por altibajos, que según Comesaña responden a que “no encuentra su espacio”. Es más, en sus actitudes dentro del terreno “demuestra impotencia porque no logra hacer lo que quiere hacer, esas cosas muestran que no está cómodo y bien”.



Lo anterior se suma a que “lo veo muy irascible y fastidiado por cualquier cosa”. Prueba de ello, es uno de los jugadores más amonestados de la Liga 2021-I (siete amarillas). “Él no es eso, él es otro cosa”, puntualizó.



Para finalizar, el ahora panelista de televisión expresó que Alexandre Guimaraes “confía mucho” en Jarlan, algo que no le demostraba Juan Carlos Osorio, y justamente dicho detalle le ayudaría a mostrar su mejor versión.



“Él necesita una situación especial, como cualquier ser humano, en el trato, en la compañía y en muchas cosas... no debe dejar pasar sus momentos y debe aprovecharlos al 100%. Le deseo lo mejor, pero es una decisión de él y de más nadie”, precisó.