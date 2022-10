Aristizábal, crítico con retorno de Autuori: ‘más dudas que certezas’

Nacional revolucionó las noticias en el fútbol colombiano en este lunes, con el retorno de Paulo Autuori como director técnico. Las reacciones de parte y parte han surgido, pues el recuerdo de su primera etapa está presente.



Pese a toda la expectativa, hay partes que cuestionan el regreso del brasileño al cuadro verdolaga. Uno de ellos es Víctor Hugo Aristizábal, en el programa de ESPN F360, con su punto de vista y como referente de los verdolagas.



“Sorprende la contratación, genera más dudas que certezas. Él se fue con muchas dudas cuando salió del club, se fue perdiendo, eliminado de Libertadores. Lo primero que se piensa, son las dudas del proceso. En Nacional son conscientes de eso”.



También recordó su primer paso “En el club pueden decir: vamos a contratarlo, pero tendremos más cosas negativas que positivas, porque su etapa más reciente en el club no fue buena. No podemos adivinar si le irá bien o mal, es un incierto. Puede potencializar a Nacional y quedar campeón”.



Agregó “Yo dejaría a Pedro hasta el final, porque la posibilidad de que Nacional clasifique es altísima. Es una apuesta y un riesgo grande. En un 85% creo que Nacional clasificará, con los partidos que vienen, además de lo que ganó con Sarmiento que fue manejar el cero. A Nacional le venían haciendo mucho gol, ya no sufre como antes”.



Concluyó con “Autuori debe adaptarse a Nacional, no el club a él”.