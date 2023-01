Nacional comienza la Liga con bajas importantes: cuatro lesionados

Atlético Nacional inicia su andar en la Liga BetPlay 2023 y con el proceso del técnico Paulo Autuori, el club verdolaga espera ser protagonista y pelear el título de la temporada del fútbol colombiano, además, de hacer una buena Copa Libertadores.



A pesar de haber tenido una buena pretemporada, Atlético Nacional comenzó un poco mal el inicio de la Liga tras confirmar que cuatro jugadores no estarán disponibles, por lo menos hasta la última semana de enero.





Uno de los jugadores que están ausentes por lesión es el refuerzo internacional, Francisco Da Costa, quien llegó como gran figura y tuvo acción en la Noche Verdolaga y fue uno de los más destacados tras tener buenos movimientos de cara al arco.



Nacional confirmó que el brasileño Da Costa está en un proceso de rehabilitación por una infección de tejidos blandos y su posible retorno a actividades será hasta el 30 de enero.



De igual manera, Sebastián Gómez, uno de los capitanes y figuras de Nacional también estará ausente, aunque se encuentra entrenando en campo tras lesión de ligamentos en uno de sus tobillos.



Los otros dos jugadores que no estarán en listado de Paulo Autuori por lo menos las primeras fechas serán Yair Mena y Álvaro Angulo, el primero ausente tras tener una lesión muscular en el isquiotibial derecho y estará sin acción hasta el mes de febrero y el segundo continúa en recuperación después de una cirugía en su rodilla y no estará disponible en el primer semestre.



Finalmente, el parte médico de Nacional confirmó que de momento no utilizará a Jader Gentil, John Duque, Sergio Mosquera, Brahian Palacios, Harlen Castillo y Nelson Deossa quienes se encuentran en reacondicionamiento físico, pero podrían estar para la segunda jornada de la Liga BetPlay.