Marlon Torres sobre su paso fallido al Junior: ‘Yo le eché tierra’

Marlon Torres ya tiene todo listo para su debut con Santa Fe. El defensor fue presentado en sociedad, junto con los otros refuerzos, durante el evento que se dio a conocer la nueva indumentaria del cuadro cardenal, para las competiciones nacionales e internacionales del 2023.

La llegada del defensor gustó a gran parte de la afición, teniendo en cuenta el buen papel que venía desempeñando en América, donde salió bicampeón. Sin embargo, antes de llegar a Santa Fe, estuvo muy cerca de jugar para Junior, incluso, presentándose en Barranquilla para todos los papeleos y exámenes pertinentes.



El jugador habló con El Vbar de Caracol Radio, explicando qué ocurrió durante ese momento, donde estuvo cercano a ser jugador del tiburón “Nos habíamos hecho los exámenes, me dijeron que firmaba al otro día a tal hora. Salieron unas noticias en las redes, nunca me avisaron y no pasó nada más. A mí nadie me ha dicho nada. Yo le eché tierra, obviamente quería estar allá porque soy hincha desde pequeño de Junior, no se pudo, será en otra oportunidad o no y listo, esto es fútbol y ahora estamos en Santa Fe, me he sentido a gusto y me siento muy contento”.



También, se refirió a su salida del América “Fue decisión mía no continuar, pero porque a lo último no se pudo, porque siempre hubo disponibilidad de negociar. Estábamos negociando, yo esperé hasta el último día que fue el 20 de diciembre, y entrené hasta el último día. No se llegó a un arreglo y seguimos nuestro camino. América y yo terminamos en buenos términos”.