Fútbol en paz en la final de Liga: llamado de hinchas de Nacional

Millonarios y Atlético Nacional protagonizarán una de las finales inéditas y la que, para muchos, será la disputa del título más emocionante en el fútbol colombiano. Las emociones arrancarán en el estadio Atanasio Girardot, para definir quién levanta la corona en el estadio El Campín, en Bogotá.



Cabe destacar que ni en Medellín y Bogotá, no habrá presencia de aficionados visitantes, por una disposición de seguridad, por parte de los dos clubes y autoridades de ambas alcaldías. El partido está denominado dentro de lo que se le considera alto riesgo, pues la rivalidad entre ambas hinchadas, desafortunadamente, ha pasado fuera de lo deportivo.



Los dispositivos de seguridad, en ambas ciudades, serán rigurosos, para evitar inconvenientes no solo en los estadios, sino en los alrededores y barrios de cada ciudad. Desde la barra popular de Nacional, Los Del Sur, enviaron un mensaje de paz, más allá de una rivalidad que ha trascendido el fútbol, marcando una diferencia entre dos regiones.



Este es parte del comunicado, a través de su cuenta oficial de Twitter “Invitamos a todos a vivir esta semana en ambas ciudades con cordura y conciencia, entendiendo que no hay razón para aportarle más sangre a un país que ya se ha desangrado hace un siglo por causas tan ajenas a la belleza del fútbol”.



Agregaron “De nosotros, el llamado a todos los integrantes es a no recurrir a prácticas que agredan o violenten la integridad de ningún hincha de Millonarios ni de nadie. Asimismo, dejamos a ellos ya su capacidad de correspondencia y conciencia si quieren replicar esta invitación y mensaje”.