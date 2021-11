Nacional, en busca de recuperar su nivel para refrendar su favoritismo

Atlético Nacional finalizó por décima ocasión como líder de la fase todos contra todos, desde que se realizan los torneos cortos en Colombia. Aunque no terminó de la mejor manera, los verdolagas parten como el rival a vencer en un grupo donde enfrentará a Deportivo Cali, Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla.



A continuación, encontrarán un análisis de lo que podrá mostrar el conjunto antioqueño en esta etapa definitiva del campeonato.

Fortalezas



Poder goleador: Nacional es uno de los equipos más goleadores del campeonato con 32 anotaciones en 20 partidos disputados. Cuentan con Jefferson Duque, goleador del semestre anterior con 11 goles y de este con nueve goles. Además de Duque, cuenta con varias alternativas para sorprender a sus rivales.



Idea de juego: Los verdolagas cuentan con una idea de juego que les permite mostrarla de local y de visitante. Sus números este semestre son muy buenos, siendo el tercer mejor local del campeonato y el mejor visitante. Cada partido suma momentos de buen juego y elaboración.



Jugadores clave en varias posiciones: Hombres como Dorlan Pabón, Felipe Aguilar, Jonatan Álvez, Jefferson Duque, entre otros, les da ese peso en el grupo para ir a buscar los partidos.



Debilidades



Momento deportivo: Por Liga, Nacional acumula cuatro partidos sin poder ganar de manera consecutiva. Esa irregularidad mostró que el equipo no consiguiera un récord de puntos, aumentaran las dudas y sus ahorros le bastaron para seguir en la lucha por el campeonato.



Niveles de jugadores: Hombres que por lesión o suspensión no pudieron actuar y el equipo lo sintió. La baja sensible por el resto del semestre de Baldomero Perlaza complicó la situación, Aldair Quintana con irregularidades, otros jugadores que no han logrado brillar como Yeison Guzmán, complican el panorama.



Decrecimiento en la eficacia: En varios partidos no lograron convertir y eso preocupa para un equipo que basa su juego en las posibilidades de llegar con claridad al arco rival. Sin claridad, la eficacia disminuye y aumentan los problemas.

DT



Alejandro Restrepo: El estratega antioqueño vive su primera etapa como técnico en propiedad de un equipo profesional, ha venido mostrando picos altos y picos bajos, pero en Atlético Nacional consideran que tiene el conocimiento y la destreza para afrontar estas fases definitivas.



Figura



Jarlan Barrera: El samario pasa su mejor momento en Nacional. De sus pies partieron 21 goles a lo largo del año para el equipo y con el pasar de los partidos, se volvió un elemento fundamental en la construcción ofensiva del cuadro verde.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8