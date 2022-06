La cábala de Nacional con el tercer lugar: ilusión con la estrella

Nacional le regaló una felicidad más a su afición, regresan a una final de Liga, tras cuatro años de ausencia y cinco de no conquistar el título en Colombia. Un equipo que llegó de menos a más, en medio de la incertidumbre por un proceso que llegó hace poco, pero le dio una identidad y se notó la mano del ‘Arriero’.

El triunfo contra Junior, en medio de una circunstancia compleja, los deja en la carrera por conquistar la estrella 17, esa que les ha sido esquiva en multiples oportunidades. Ahora, luego de recorrer un camino lleno de complejidades, se asoma una ilusión, que les permite soñar con la corona.



Nacional llegó a los cuadrangulares clasificando en la tercera casilla, luego de no conseguir el punto invisible, el cual no fue necesario para definir el grupo. No es la primera vez que esto ocurre, pues los verdolagas tienen dos antecedentes.



En el 2007-I y 2011-II, Nacional clasificó a los cuadrangulares y play offs, respectivamente, en la tercera casilla. En los cuadrangulares del 2007, ganó el grupo A con 13 unidades, para luego derrotar al Huila en la gran final.



Curiosamente, pasaron cuatro años para que los verdolagas volvieran a figurar en las finales de Liga. Bajo el formato de ida y vuelta, derrotó al Cali en los penales, luego, al Tolima. Se quedó con la estrella contra Equidad, desde los doce pasos.