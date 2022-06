Nacional es finalista de la Liga: tuvo jerarquía para vencer a Junior

Atlético Nacional venció 2-1 a Junior de Barranquilla y avanzó a la gran final de la Liga I-2022. El conjunto antioqueño supo aprovechar el primer tiempo y con goles de Jefferson Duque y Jhon Duque, los verdolagas supieron darle vuelta a un marcador que había abierto la visita a través de Freddy Hinestroza.



Bajo un marco espectacular, Nacional y Junior salieron a buscar el paso a la final. Al minuto 2, Daniel Mantilla con un remate cruzado, inquietó el arco de Sebastián Viera. Junior intentaba recuperar la pelota, pero no era preciso en el último pase.



La visita reaccionó a través de Miguel Borja y al minuto 7, en un mano a mano por el sector izquierdo, logró contenerlo Kevin Mier. Un minuto después, reaccionó Dorlan Pabón con un remate cruzado que pasó cerca del arco rival. El juego estaba intenso, con roces entre jugadores de ambos equipos.



Al minuto 15, Junior se puso en ventaja a través de Freddy Hinestroza con un potente remate de media distancia que fue desviado en Emmanuel Olivera. El volante antioqueño le aplicó la 'ley del ex' al conjunto que lo puso a debutar en el fútbol profesional.



Al minuto 30, llegó el empate de Nacional a través de Jefferson Duque, el delantero verdolaga aprovechó un centro desde el sector derecho de Dorlan Pabón y con golpe de cabeza, el goleador mandó la pelota al fondo de la red. Es el gol número 93 que marca Duque con la camiseta verdolaga.



Sobre el minuto 37, llegó el segundo gol para Nacional, a través de Jhon Duque, el delantero antioqueño aprovechó un centro de Danovis Banguero por el sector izquierdo y sobre el área chica, el ex Millonarios anotó con golpe de cabeza el tanto que puso en ventaja para Nacional sobre Junior.



El partido subía de emociones, al igual que caía el agua en el estadio Atanasio Girardot. Junior salió en ataque a buscar el arco de Nacional, los verdolagas controlaban el trámite del partido, mientras avanzaban los minutos. El primer tiempo terminó con ventaja en el marcador para el cuadro verde.



En la etapa complementaria, en Junior ingresó Edwin Velasco en lugar de Gabriel Fuentes. Al minuto, tuvieron el empate a través de Miguel Borja, pero su remate se fue desviado. A los cuatro minutos se retiró de la cancha Dorlan Pabón e ingresó Jarlan Barrera. Junior respondió al minuto 7, con el ingreso de Fernando Uribe en lugar de Daniel Giraldo, en medio de una gran rechifla por parte de los asistentes al estadio.



El terreno de juego se ha hecho muy complicado por la constante lluvia que cayó sobre el gramado. Junior tiene la peor parte porque necesita ganar. Nacional le da trámite al compromiso, a pesar que jugar en largo no es el fuerte en el equipo local.



A los 15 minutos ingresó Yeison Guzmán en lugar de Andrés Andrade. Un minuto después, se salvó Nacional, tras un golpe de cabeza de Miguel Borja que exigió al arquero Kevin Mier.



Con el pasar de los minutos y sin cesar la lluvia, el partido se hizo áspero y con poca fluidez. Al minuto 21, ingresó en Junior Fabián Sambueza en lugar de Luis González.



Ambos equipos realizaron sustituciones a 10 minutos de concluir el partido. Por Nacional, ingresaron Nelson Palacio y Alexander Mejía en lugar de Jhon Duque y Daniel Mantilla, en el lado de Junior, se retiró Walmer Pacheco e ingresó Jhon Pajoy. Al minuto 43, Yeison Guzmán de tiro libre, por poco aumentaba el marcador, pero su remate pasó cerca del palo derecho.



Los últimos minutos del partido fueron con un cántico fuerte de los cerca de 44.000 espectadores que asistieron a una noche de lluvia intensa, de poco fútbol, pero de mucha alegría por la clasificación del conjunto antioqueño a una nueva final de campeonato. Sobre el final del partido, fue expulsado Freddy Hinestroza en Junior, el juego subió de temperatura, pero no pasó a mayores.



Atlético Nacional esperará por el ganador del cuadrangular B para afrontar una nueva final de la Liga, tras cuatro años de ausencia a esta instancia definitiva.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8