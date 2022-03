Gutiérrez rompió el silencio: salida de Restrepo y nivel de Gio Moreno

Atlético Nacional ha tenido días movidos, luego de la salida de Alejandro Restrepo. Las críticas también llegaron con la eliminación de la Copa Libertadores, donde los verdolagas apostaban a llegar a la fase de grupos.



Las críticas a la dirigencia del club no faltan, pues la exigencia del cuadro paisa es al máximo, por lo que representa con su trasegar y la calidad de jugadores que tiene en la nómina.



#ESPNF90Colombia | #AtléticoNacional



"Éramos conscientes que la falta de experiencia podía costar"



Emilio Gutiérrez explica detalles del proceso que tuvo Alejandro Restrepo. #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmenM pic.twitter.com/clrIyaQ33X — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) March 12, 2022

El presidente del club, Emilio Gutiérrez, habló en el programa de ESPN F90, acerca de la actualidad del equipo, la llegada de hojas de vida, proceso que quieren y haciendo énfasis en las problemáticas que trae el formato de torneo actual.



Interés en técnicos que suenan para Nacional (caso Arias, Guede, etc.): hay dos caminos que estamos recorriendo, con cabeza fría, ponderando la información. El arriero, dirigiendo un equipo en condiciones, con profesionalismo. Si lo sigue haciendo así, podremos construir un equipo que vaya por la estrella. En el mercado estamos analizando opciones, las variables de inmediatez y de construir un escenario ganador a mediano y largo plazo.



Búsqueda de técnico: debemos conseguir un entrenador, que compita y pueda conseguir títulos. Pero si no lo consigue, que podamos construirlo y apuntar en grande. Un técnico que permita competir en finales.



Salida Restrepo: Son conversaciones análogas a lo que puede pasar en el vestuario. El proceso que hicimos con Alejandro, sabíamos que era una apuesta, la historia dicta que en Nacional los entrenadores llegan con experiencia, mucho más que el que traía él. Identificamos unas ideas, forma de entrenar y nos daba seguridad de que iba a jugar buen fútbol, para provocar un desequilibrio a favor de nosotros. Dentro de esa apuesta, tratamos de suplir la falta de experiencia, con equipos de trabajo para que él tuviera todo a su favor, como significa lidiar con Nacional.



Alejandro hizo una gran campaña inicial con Nacional, tuvimos una caída significativa. En esta segunda etapa nos preparábamos para entrar a Libertadores, entendimos en la medida que avanzamos, que podía hacer falta elementos para trascender en el mediano y largo plazo. Todo lleva unos diálogos, las evidencias y demás, pensamos que lo mejor para el club era mejor iniciar un nuevo proceso. Estamos seguros que Alejandro terminará creciendo y con una gran carrera.



Recuperación del ADN de Nacional: a la competitividad. Nacional siempre ha jugado buen fútbol y han cometido cuando consiguen grandes triunfos. El torneo colombiano es atípico. No necesariamente el que consigue más puntos es campeón. Solo dos equipos pueden dar el paso adelante desde lo financiero, al pasar a la fase de grupos y estar a la altura para construir nóminas.



En ese formato, hay que salir, llegar bien a las finales y saber competir. En ese esquema trataremos, de construir nóminas lo más competitivos posibles, apostando a jugar buen fútbol, sin que falte la competitividad y saber estar a la altura en los momentos que se deba superar retos.



Críticas de los aficionados, por errores del club: creo que autocritica hay. Desde que yo asumí la presidencia y en las últimas semanas, la reflexión ha sido profunda. Somos conscientes que lo que pasa son decisiones que se toman. Hay que aprender de eso, para poner en práctica y mejorar el direccionamiento del club. Todos queremos al equipo lo más sólido posible, para lograr la estrella.



Cuando Nacional consiguió la Libertadores, trajo entrenadores de grandísimo nivel, pero ninguno ha logrado completar un buen ciclo, por la expectativa. En Nacional se tiene que ser campeón sí o sí. Eso tiene dos componentes, el club que se construye, proyecto y el formato de campeonato que no premia siempre al mejor. Hay una variabilidad en quien termina siendo campeón. Si tomamos el semestre anterior, Nacional hizo una gran campaña, en cuanto a puntos, en el bajón, se borra lo inicial. Está sustentado que es un campeonato que obliga llegar bien a las finales.



Es nuestra responsabilidad sustentar un equipo que pueda disputar bien las finales, llegar a nivel de competir en Sudamérica, poder llegar a fase de grupos al ser campeones.



Llegada de acompañantes al banco de Restrepo y falta de confianza: desde el principio, planteamos un acompañamiento holístico a Alejandro. Él escogió su cuerpo técnico y construimos el comité del futbol. Con Maturana, Higuita y departamentos que nos ayudan para la elección. Son bases sólidas para los proyectos. Al terminar el primer semestre, el equipo tiene los altos y bajos, ese final que dolió, que no nos dejó la estrella. Ahí empieza el proceso de reflexión.



En ‘Piscis’ identificamos a alguien que podía aportar. Sumamos a un gran profesional. Todo eso nos ha fortalecido, pero no ha sido suficiente, pero por otras variables que tiene el componente de la naturaleza del fútbol.



Llegada de un nuevo cuerpo técnico y continuidad de Herrera: hay dos hechos concretos. El ‘Arriero’ es el encargado, tenemos un cuerpo técnico sólido. Tiene un comienzo positivo, compitió bien en el clásico. Estamos ilusionados con que podamos responder con los retos. Como directivos tenemos que pensar en mediano y largo plazo. Lo hacemos pensando en que tiene las condiciones para dirigir a Nacional, tiene esa oportunidad.



Somos conscientes que hay que llevar un proceso frío, para construir un club sólido. En el fútbol, vamos interpretando. Se presentan posibilidades y trataremos de sincronizar las decisiones para constituir un Nacional que compita por la estrella.



Contratación de jugadores: todo pasa en la presidencia, secretaria técnica, los equipos de trabajo. El cuerpo técnico, departamento físico. Además de personas como Maturana y René. Hay jugadores que han excedido las expectativas y por debajo de ellas. Hay que evaluar casos concretos.



Llegada de Gio Moreno: a él hay que medirlo al final del semestre, tiene las chances para darnos las alegrías. Es un jugador con una técnica exquisita, puede ser determinante en el área, somos conscientes que venía con menos ritmo. El campeonato inició con dos semanas de pretemporada, eso pasa la factura. La expectativa está y la presión aumenta. Creemos que con el tiempo y para final del campeonato, veremos una mejor versión de él. Hay que esperar para hacer una evaluación. Si nos da la posibilidad de llegar a las finales, el trabajo estará más que hecho.



Mantener a Hernán Darío Herrera como interino: la decisión hacia el cambio de Hernán Darío no fue premeditado. Son situaciones que se presentaron en el camino, con facultades y condiciones. Fue campeón de Copa, lo ha mostrado con la gestión del equipo. Pensamos en el proceso, que tiene pergaminos. Estamos en el proceso de monitorear el equipo, el mercado, lo que pasa y luego tomaremos las decisiones.