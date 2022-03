Inesperado candidato ya negociaría con Atlético Nacional: ¿es ideal?

La silla caliente que es la dirección técnica de Atlético Nacional sigue sin un huésped permanente y, sea por iniciativa de los empresarios o por iniciativa real del club, los candidatos se suceden casi a diario.

El despido de Alejandro Restrepo y la posterior eliminación del equipo de la Copa Libertadores, lo que supone un duro golpe económico y deportivo, haría que la directiva se decante por el entrenador extranjero, aunque no son pocas las voces que piden una oportunidad para Hernán Darío Herrera, actual DT interino.



Alguien con experiencia internacional es casi una necesidad para los dueños del club antioqueño, que se han tomado el tiempo necesario para no seguir cometiendo desaciertos, después de pasar por extranjeros como Guimaraes, Autuori, Almirón y hasta Lillo, sin lograr los éxitos de la era Reinaldo Rueda.



Ya Hernán Crespo habría dicho que no, pero no significa que la escuela argentina esté descartada. De hecho, de allí proviene el nuevo candidato: Pablo Adrián Guede.



¿Quién? Puede que su experiencia como jugador de Nueva Chicago y varios equipos españoles de mediano rango no digan mucho, pero como entrenador hay un recorrido que vale la pena considerar. La versión del periodista Pipe Sierra de Win Sports asegura que ya habría contactos oficiales y conversaciones sobre detalles contractuales.



Guede dirigió a Nueva Chicago y San Lorenzo en su país, a Palestino y Colo Colo en Chile, asó por Al Ahli en Arabia Saudí y en México ha dirigido desde 2019 a Morelia, Tijuana y Necaxa. Su etapa más exitosa fue en Colo Colo, equipo con el que ganó Liga, Copa y dos veces la Supercopa, además de ganar con San Lorenzo la Supercopa de Argentina.



Es un entrenador con recorrido suficiente para ser considerado, eso es innegable. Habrá que ver qué rumbo toma la negociación, con la versión insistente sobre un posible regreso de Reinaldo Rueda si, como se teme, la Selección Colombia es eliminada del Mundial de Catar a finales de este mes de marzo.