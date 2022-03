Atlético Nacional sigue en la búsqueda de un entrenador

Luego de un mes de febrero lleno de competencia en Liga y Copa Libertadores, Atlético Nacional tendrá un calendario de pocos partidos en este mes de marzo, en el que ya disputó el clásico antioqueño contra Independiente Medellín, venciéndolos por 2-0. Con la pausa del torneo por las elecciones de Senado y Cámara, en el conjunto verdolaga tomaron un descanso de tres días en el plantel profesional, aunque en la parte directiva no paran en la búsqueda de contratar un nuevo cuerpo técnico, tras la salida de Alejandro Restrepo y Francisco Nájera.

Desde el club habrían evaluado varios técnicos extranjeros, Hernán Crespo rechazó la oferta, hablaron con Lucas Pusineri y el uruguayo Alfredo Arias, ambos con experiencia en el fútbol colombiano, aunque la mirada de varios directivos es de continuar con un entrenador colombiano. Leonel Álvarez se puso ‘a la orden’, aunque está con Águilas Doradas, pero el foco estaría puesto en Santiago Escobar y Reinaldo Rueda, técnicos que ya fueron campeones con el club, conocen la impronta y lo que gusta en el aficionado verdolaga.



Las tratativas con estos entrenadores no serán fáciles. Al ‘Sachi’ le ofrecieron el cargo el año pasado cuando estaba con la Universidad Católica de Quito. Escobar agradeció la posibilidad, pero prefirió tomar la opción de irse a dirigir en otra Universidad, la de Chile, donde los resultados no han sido los mejores, perdió el último clásico contra Colo Colo y según medios chilenos, fue ratificado en el cargo, pero de no mejorar en el campeonato chileno, lo cesarían del cargo, con una indemnización cercana al medio millón de dólares.



Actualmente, la Universidad de Chile marcha en el puesto 11 con seis puntos, luego de cinco fechas disputadas. Aunque tácitamente no admitieron el nuevo interés, desde las toldas verdes siguen de cerca lo que pueda acontecer con ‘Sachi’, técnico campeón en las Ligas de 2005 y 2011, justamente, rompiendo sequías deportivas, como la que actualmente está pasando el club bicampeón continental.



En cuanto al tema Rueda, el actual técnico de la Selección Colombia le quedan dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022 y dependiendo de esos resultados y otros que se puedan dar en estas últimas jornadas, la Tricolor conseguirá o no el cupo a la próxima cita orbital, bien sea directamente o por repechaje. Se conoció, además, que Reinaldo es del gusto de los directivos y aunque su nivel de cotización es alto, harían un intento por traerlo.



Por ahora, en Nacional hay mucho silencio en el tema, el equipo en los últimos días no ha tenido contacto con los medios de comunicación, más allá de la última rueda de prensa post clásico. En el equipo hay varios enigmas y en cualquier momento se podría esperar el ‘humo blanco’, o en este caso ‘humo verde’.



