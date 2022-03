Atentos al duelo de azules y tiburones: programación fecha 13 de Liga

La Liga BetPlay Dimayor tendrá una pausa, de unos cuantos días. Este fin de semana no habrá fútbol, pues se celebrarán las elecciones legislativas, que se llevarán a cabo el domingo 13 de marzo.



La Dimayor dio a conocer cómo se disputará la jornada 13 del campeonato, que arrancará el 26 de marzo y se extenderá hasta el 30 de marzo.



Liga BetPlay DIMAYOR I-2022

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 13



26 de marzo

Atlético Bucaramanga vs Jaguares FC

Hora: 2:00 PM

Estadio: Alfonso López

Transmisión: Win/Win+



Envigado FC vs Once Caldas

Hora: 4:05 PM

Estadio: Polideportivo Sur

Transmisión: Win+



Unión Magdalena vs Águilas Doradas

Hora: 6:10 PM

Estadio: Sierra Nevada

Transmisión: Win/Win+



Deportivo Pereira vs Independiente Medellín

Hora: 8:15 PM

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Transmisión: Win+



27 de marzo

Deportivo Cali vs Cortuluá

Hora: 3:10 PM

Estadio: Deportivo Cali

Transmisión: Win+



Alianza Petrolera vs Patriotas FC

Hora: 5:15 PM

Estadio: Daniel Villa Zapata

Transmisión: Win/Win+



Deportes Tolima vs América de Cali

Hora: 7:30 PM

Estadio: Manuel Murillo Toro

Transmisión:Win+



28 de marzo

Deportivo Pasto vs La Equidad

Hora: 5:30 PM

Estadio: Departamental Libertad

Transmisión: Win/Win+



Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe

Hora: 7:35 PM

Estadio: Atanasio Girardot

Transmisión: Win+



30 de marzo

Millonarios FC vs Junior FC

Hora: 8:00 PM

Estadio: El Campín

Transmisión: Win+