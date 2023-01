Puerta giratoria: Autuori les baja el pulgar a dos hombres en Nacional

Atlético Nacional presentó a Nelson Deossa como nuevo refuerzo pero le abrirá espacio con salidas que probablemente se confirmarán en los próximos días. De hecho, ya anunció dos.

Brayan Rovira y Juan Pablo 'Indio' Ramírez no estarán en la actual temporada en el equipo verdolaga a pesar de pertenecer al club.



El propio DT, Paulo Autuori, lo confirmó en rueda de prensa. En el caso de Rovira, regresó con una lesión muscular de Deportes Tolima con la intención de quedarse pero no tendrá espacio, según el DT.

☀☕ ¡Las novedades de Atlético Nacional desde el entrenamiento del conjunto antioqueño!#PrimerToque pic.twitter.com/fHN2yuqrw0 — Win Sports TV (@WinSportsTV) January 24, 2023



Lo de Ramírez es distinto pues, según se explicó en Win Sports, a Autuori le gusta su juego, lo conoce de cerca por lo que hizo en Bahía pero explicó que no depende de él y no regresará, pues tiene otras ofertas, al parecer una del fútbol europeo.



Según la fuente no se descartan más salidas en la nómina antes del inicio oficial de las competencias.



De esta manera, el equipo parece estar listo para la temporada con los jugadores que tiene, que están en buen momento físico y que tienen gran motivación para buscar los títulos locales pero especialmente la Copa Libertadores.