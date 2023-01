Ojo a novedad que revela Jhon Duque en Atlético Nacional: 'hay hambre'

Jhon Duque habló con tiempo y mucha, mucha ilusión, de lo que representa para Atlético Nacional esta temporada 2023, de nuevo al mando de Paulo Autuori.

El mediocampista habló con la prensa tras su recuperación de una cirugía que lo mantuvo cerca de cuatro meses alejado de las canchas, pero que ahora es un recuerdo lejano. “Ha sido un proceso de recuperación largo. Fue una cirugía que no era tan sencilla, pero que seguramente me va a alargar la carrera. Es algo que me motiva mucho. Me he sentido muy bien y contento con lo que han venido siendo los entrenamientos”, explicó.



Lo que encontró, ahora con Autuori y los refuerzos, es una novedad en un equipo al que mucho critican por la gran zona de confort que ha sido para muchos jugadores: "hay compañeros con mucha hambre, con mucha ganas de hacer cosas importantes y de sobresalir. Ninguno se siente titular ni suplente. Trabajan para ganarse las cosas”, reveló.



Duque, quien jugó el último amistoso contra Envigado en Guarne (1-1).



El bogotano anticipó incluso detalles tácticos del posible módulo 4-3-3, en el que lo ha usado el DT brasileño: “Es una línea de tres en la cual los volantes interiores tienen una muy buena responsabilidad de ataque y defensa, son muy mixtos, y el mediocentro tiene que acomodarse a eso… tiene que hacer un respaldo importante y muchas veces tiene que salir a zonas del campo donde está más cerca del arco rival”, comentó.



La veteranía de hombres como Cristian Zapata lo ilusiona: "Tener referentes como Cristian ayuda demasiado al grupo. Llevamos poco tiempo de pretemporada y es una persona que lidera a través del ejemplo”, concluyó.



Atlético Nacional se estrenará en la Liga Betplay I 2023 recibiendo al Once Caldas, el próximo 26 de enero.