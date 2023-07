Cantera, con la ilusión en Nacional: así se adapta a Colombia

Atlético Nacional se alista para lo que será el inicio de la segunda jornada de la Liga BetPlay, donde visitará a Águilas Doradas, el próximo sábado 22 de julio. Los dirigidos por William Amaral vienen de empatar contra Once Caldas, mostrando mejorías en su funcionamiento.



Apuntándole al segundo semestre de Liga y a los octavos de final de la Copa Libertadores, contrataron al uruguayo Maximiliano Cantera. El atacante se encuentra entrenando con el plantel y estas fueron sus primeras declaraciones, realizando el proceso de adaptación física.



Características en cancha e ilusión de jugar en Nacional: mi posición es detrás del nueve, enganche. Puedo jugar de interno, pero me siento cómodo de enganche. La verdad que era la opción que más me puso contento y feliz. Espero estar pronto para estar pronto y dar lo mejor de mí en el equipo más grande de Colombia. Me voy sintiendo cómodo, obviamente llevo la adaptación porque es más alto de lo que acostumbro, llevo una semana y me siento mejor.



Referencias de Nacional de lo visto el semestre pasado: sin duda que fui averiguando, no descubro nada porque con Dorlan y Zapata tienen mucha trayectoria. Vengo a dar un granito de arena y adaptarme lo que han hecho, es tratar de ponerme a punto prontamente.



Características diferenciales de las ligas donde ha jugado y la colombiana: me enfrenté a Aguirre en Uruguay. Obviamente que cada liga tiene sus estadísticas, juego. En Colombia es dinámico, puedo aportar mucho, me gusta pensar en la cancha, quitarle dinámica para aprovechar al equipo cuando necesita otras cosas. Me tengo fe de que me puede ir bien, debo adaptarme al equipo.