Cinco claves del triunfo de Nacional en el comienzo de la Liga I- 2021

Atlético Nacional arrancó la era de Alexandre Guimarães con un buen triunfo sobre Independiente Santa Fe en la primera fecha de la Liga colombiana I-2021. Los verdolagas mejoraron en varios aspectos con respecto al 2020 como la contundencia, el juego largo, las sociedades en cancha, una mejor actitud y la notable actuación de Aldair Quintana, entre lo más destacado de un equipo que buscará ser protagonista en todas las competencias donde participe.

Contundencia: Los verdolagas no generaron muchas situaciones de gol, pero en las dos más claras que tuvieron, las lograron concretar. Neyder Moreno y Vladimir Hernández, aprovecharon su velocidad y tomaron decisiones acertadas a la hora de estar frente a frente con el arco custodiado por Leandro Castellanos. Lo que lograban otros equipos hacerle a Nacional, en este partido lograron hacerlo.



Juego largo y una menor posesión de la pelota: Nacional no tuvo tanto la pelota como Santa Fe, pero logró ser eficaz cuando la recuperaba. Más allá de los goles, el equipo realizó varias jugadas con balón largo y presión alta que terminaron en buenos avances en el juego. Quizás no fue el partido más brillante, pero construir ganando es algo para destacar en el esquema del técnico Alexandre Guimarães.



Sociedades: Volviendo al tema de los goles, fueron claves las sociedades para lograr el objetivo. En el primer gol, una recuperación de Baldomero Perlaza, descargándole la pelota a Andrés Andrade, quien combinó con Neyder Moreno para que el ex Envigado definiera en velocidad o la presión ejercida y el acompañamiento de Jefferson Duque y Bryan Rovira con Vladimir Hernández, quien eludió marcas y anotó, son fruto a acciones que se entrenan durante la semana y para la muestra, la calma en la definición de los jugadores. Otro punto alto. En cuanto a la defensa, aunque no estuvo muy concentrada, por momentos, los relevos en la zaga con los laterales y viceversa, alejaban el peligro.



Actitud: Se vio un Nacional más solidario, dinámico por momentos, un equipo que luchaba hasta el último balón y que evidenciaban el buen ambiente que muchos han manifestado en pretemporada. Esas ganas son las que transforman equipos en grandes temporadas.



Aldair Quintana: Hay un capítulo aparte para el arquero tolimense, quien demostró porqué es el ‘1’ de Nacional. Atajó un penal, el segundo con la camiseta verdolaga, sacó el cero en su arco y logró intervenir de gran manera en varias acciones de peligro que generó Santa Fe. Más allá de la falta de eficacia en el equipo visitante, se encontraron con un Aldair inspirado.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8