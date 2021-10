Perlaza, ‘perla’ de Nacional sigue afianzando su versatilidad ofensiva

Un elemento de ataque en Atlético Nacional es Baldomero Perlaza, un volante llegador que arma juego y finaliza jugadas. A lo largo de este año 2021, el vallecaucano acumula ocho goles, siete en Liga y uno en la Copa Libertadores, donde evidencia que no solo aporta equilibrio, sino que pasa por un gran momento con la red.

En este año, Perlaza acumula 38 jugados en la temporada; 25 por Liga, tres en la Copa Colombia y 10 en la Copa Libertadores, para un total de 3.291 minutos disputados con el equipo verdolaga, siendo uno de los jugadores que más juego acumulado lleva con Nacional, esa continuidad ha permitido recibir varias convocatorias a la Selección Colombia, tanto en la Copa América, como en las Eliminatorias Suramericanas.



Cuando Baldomero anotó, Nacional no perdió; de esos ocho goles, hubo partidos como contra Santa Fe y el último clásico en que significaron cuatro puntos para el equipo. Además, el gol anotado contra Atlético Huila, abrió la cuenta goleadora para el 1-4 en Neiva. De las 11 temporadas que acumula como profesional, este año es donde más goles anotó, para ser un volante, son muchos goles que ha convertido, fruto de su buen portento físico, habilidad y ubicación. Además, es la primera vez que Baldomero Perlaza anota cuatro goles en un semestre, acumula esa cantidad de goles 11 partidos disputados con la camiseta verde.



Su capacidad resiliente se puede evidenciar desde que llegó al conjunto antioqueño traído por Juan Carlos Osorio, donde fue cambiando las críticas por elogios, a punta de trabajo y esfuerzo. También por declaraciones como en el último partido, donde no se muestra conformista. “La idea era ganar, pero los rivales también se preparan. Insistimos por banda, por centro, Andrés Mosquera Marmolejo estuvo muy bien. En el segundo tiempo, el partido se puso más pesado, la lluvia y la cancha no nos dejó fluir. Llegó el gol de ellos, no bajamos los brazos y conseguimos el empate. No estamos satisfechos con el empate, queríamos ganar, el rival también juega y compite. Nos queda trabajar y pensar en los próximos partidos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8