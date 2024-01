Rendimiento aceptable: así le fue a Nacional en los debuts recientes

Atlético Nacional comenzará este domingo su temporada 2024 ante el naciente Alianza FC de Valledupar. El duelo que se jugará en el estadio Atanasio Girardot a las 8:20 p.m. marcará un debut más en la historia del verdolaga en el FPC.



En las primeras fechas, los antioqueños han tenido un rendimiento bueno. De hecho, en los últimos seis años han conseguido 5 victorias y 5 empates y solo una sola derrota.



En lo que fue el semestre pasado, Nacional se midió ante Once Caldas en el arranque. En su más reciente debut empató a 1 en el estadio Palogrande mientras que en el primer semestre le ganó por la mínima al ‘Blanco Blanco’.

En 2022, Nacional empató sus dos partidos con Cortuluá y ya en 2021, empató con Envigado en el segundo semestre y en el primero le ganó a Independiente Santafe en Medellín.



Entre 2019 y 2020, el verde la montaña encadenó dos victorias y un empate en el debut y hay que remontarse hasta 2018 para encontrar una derrota en el inicio de la Liga.



Esta se dio en el segundo semestre de ese año ante Deportes Tolima en condición de local por 1-2. En ese encuentro anotaron Marco Pérez y Rafael Carrascal para el ‘Vinotinto y Oro’ mientras que el descuento fue de Dayro Moreno.



Con esto mencionado, Nacional tiene grandes chances de irse con el triunfo ante Alianza o mínimo se va con un empate en casa ya que las derrotas en debuts de Liga no es algo recurrente en el equipo antioqueño.



Debuts más recientes de Nacional en Liga Betplay



Liga II-2023



Once Caldas 1-1 Atlético Nacional



Liga I-2023



Atlético Nacional 1-0 Once Caldas



Liga II-2022



Atlético Nacional 1-1 Cortuluá



Liga I-2022



Cortuluá 1-1 Atlético Nacional



Liga II-2021



Envigado 2-2 Atlético Nacional



Liga I-2021



Atlético Nacional 2-0 Santa Fe



Liga 2020



Atlético Nacional 2-0 Pereira



Liga II-2019



Once Caldas 1-2 Atlético Nacional



Liga I-2019



Atlético Nacional 0-0 Once Caldas



Liga II-2018



Atlético Nacional 1-2 Tolima



Liga I-2018



Tolima 0-1 Atlético Nacional