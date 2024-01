Se acabó la espera: Millonarios y Medellín debutan en la Liga I-2024

Millonarios e Independiente Medellín protagonizarán este domingo el partidazo de la fecha 1 de la Liga Betplay 2024-I. El cuadro Embajador será local en el duelo que se jugará a las 4:00 p.m. en el estadio El Campín.



Los albiazules vienen de una derrota importante en la final de la ida de la Superliga 2024 ante Junior, partido que marcó el debut de los bogotanos en este año y donde se vio el poco rodaje que tiene el equipo.



Para este duelo, Millonarios pierde a Luis Paredes quien sufrió una molestia en el duelo ante Junior y por ello se convocó al canterano Jhon Edinson Largarcha para este encuentro.

De igual manera, el albiazul no tendrá disponibles a los lesionados Juan Pablo Vargas, Juan Carlos Pereira, Daniel Cataño y Sander Navarro.



Por su parte, pese a que ya tuvieron sus primeros minutos, Danovis Banguero, Delvin Alfonzo y Santiago Giordana podrían jugar su primer partido en Liga con la camiseta albiazul ante el ‘Poderoso’.



Por otro lado, Medellín tendrá su primer partido oficial del año. Los antioqueños llegan con un proyecto deportivo al mando de Alfredo Arias que ilusiona y que trajo a jugadores que vienen a reforzar zonas en donde el rojo de la montaña no era fuerte.



José Aja, Pablo Lima, Jhon Vásquez y Eder Chaux podrían ver sus primeros minutos este domingo ante Millonarios con la camiseta de Medellín mientras que Baldomero Perlaza deberá esperar para debutar ya que no fue convocado para este juego.



La última vez que se vio a Medellín en el fútbol colombiano perdió la final del segundo semestre del 2023 ante Junior de Barranquilla en una serie que se terminó definiendo desde el punto del penal.



Alineaciones probables



Millonarios: Álvaro Montero; Delvin Alfonzo, Andrés Llinás, Jorge Arias, Danovis Banguero; Daniel Giraldo, Stiven Vega; Luis Paredes, Macallister Silva, Beckham David Castro; Leonardo Castro.



Medellín: Eder Chaux; Luis Orejuela, Guillermo Tegué, José Aja, Daniel Londoño; Pablo Lima, Diego Moreno; Edwin Cetré, Jaime Alvarado, Deinner Quiñones; y Brayan León.