Se prenden las alarmas: jugador de Millonarios estaría lesionado

Millonarios y Junior protagonizaron el primer duelo del fútbol profesional colombiano en el año 2024. El conjunto dirigido por Alberto Gamero sufrió una derrota por la mínima diferencia luego de un penal que capitalizó Carlos Bacca.



Uno de los jugadores que más se ha destacado en los últimos meses y que lleva la banda de capitán es David Mackalister Silva, quien fue inicialista en el encuentro del pasado jueves 18 de enero y estuvo presente en varias jugadas del ataque embajador, sin embargo, tuvo que ser sustituido a falta de 21 minutos para el pitazo final del partido.

Al minuto 69, Silva no aguantó más y solicitó al timonel Alberto Gamero que lo sustituyera debido a que no se sentía en condiciones físicas para continuar en cancha y en su reemplazo ingresó Stiven Vega.



En primera instancia, todo indicaría que la molestia no tendría gravedad, sin embargo, el cuerpo médico de Millonarios se encuentra analizando una posible lesión. Ante la situación, el capitán afirmó que, “Es un dolor en el posterior, siempre lo he dicho, uno tiene que ser consciente, en el banco hay compañeros que están al 100%. Cuando uno no está al 100%, se está jugando una final y hay que ser conscientes".



Por ahora, el plantel embajador ya se alista para lo que será su debut en la liga BetPlay frente a Independiente Medellín este domingo 21 de enero a las 4:00 p. m. (hora Colombia).