‘Bolillo’ Gómez desveló la mala situación de Águilas: ‘No hay plata’

Águilas Doradas arrancó el semestre, en cuanto a lo deportivo, con el pie derecho. El cuadro antioqueño derrotó a América de Cali en el estadio Pascual Guerrero y ahora se prepara para su siguiente juego ante Once Caldas.



No obstante, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez sorprendió en rueda de prensa y desveló la mala situación económica que vive Águilas y por ello hizo un llamado a las autoridades para la búsqueda de patrocinios para el equipo.



“Nosotros estamos sufriendo por las dificultades que nos están pasando, necesitamos estos triunfos porque no sabemos dónde vamos a jugar el partido con Caldas. No tenemos plata, hemos pedido a la Alcaldía y a la Gobernación. Esperamos que con este triunfo se animen más y se arrimen patrocinadores”, comentó de entrada.

“A todos nos tiene tristes. Queremos mucho a Rionegro, Por eso hacemos un llamado a la alcaldía, les pedimos que nos pongan algo en la camiseta porque así no aguanta, eso es muy bravo. Los directivos han hablado, pero hay una situación de mucha incertidumbre. En Antioquia quieren mucho a este equipo”, agregó sobre el tema.



Por otro lado, se refirió al encuentro ante América: “Ganar es importante, los muchachos tuvieron cosas buenas, de su trabajo. Tenemos cosas por corregir. Es importante haber ganado. Este es un equipo muy unido, América fue un rival fue muy fuerte y es satisfactorio haber ganado”



Además, dio los puntos fuertes que tiene Águilas: “Este equipo es solidario en ataque y en defensa. Esta vez nos tocó defender más que atacar. El orden en el equipo fue clave porque obligó a que América fuera frontal.”



Por otro lado, ‘Bolillo’ habló de lo que falta por trabajar: “Hay que recuperar lo que los muchachos tienen y el juego bonito. No tuvimos muchos juegos amistosos. Han adquirido un orden en poco tiempo, pero si no juegan no pueden volver al nivel que tenía”



Finalmente, valoró la plantilla y destacó su comportamiento en general: “Me gusta como juegan, me gustan como son. Es un equipo que no hay que corregir nada fuera de la cancha, ahora hay que tratar que cuando salga a jugar sean lo que han siempre sido, un equipo que juega bien a la pelota”.