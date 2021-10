¡Felicidad total! Esposa del Rifle ilusionó a los hinchas verdolagas

Atlético Nacional tiene sus energías puestas en el duelo del próximo sábado frente a Pereira. En caso de una victoria en el Hernán Ramírez Villegas, el verde antioqueño confirmará su clasificación a las finales de la Liga.



Para ello, el cuadro dirigido por Alejandro Restrepo tiene una muy buena noticia entre manos, luego del amargo fin de semana anterior.

Vale recordar que en la fecha 11, Nacional puso fin a su extraordinaria racha de nueve victorias consecutivas luego de igualar en el Atanasio Girardot a un gol con el Deportivo Pasto. Por si fuera poco, Andrés Andrade tuvo que salir del campo al minuto 67 por molestias en su tobillo izquierdo.



Lo anterior puso en serias dudas la inclusión del 10 para el partido contra los matecañas. Hay que tener en cuenta además que el volante venía de recuperarse de una lesión sufrida con la Selección Colombia y justamente frente a los nariñenses era su regreso al once titular.



En medio de la posibilidad de que no viajara a la capital risaraldense, la esposa del jugador, Daniela Sandoval, usó sus redes sociales para darle total tranquilidad a la hinchada verdolaga.



“Pipe si va a Pereira y no está lesionado”, escribió la mujer en su cuenta de Twitter. Más allá de que esté desde el arranque o no, el tema del tobillo parece avanzar de la mejor manera.



Así mismo, todo quedó completamente confirmado horas después cuando el mismo club publicó su lista de convocados y allí aparecía el ‘Rifle’...