¿Lo contactaron desde Barcelona? Gallardo habló previo a River vs Boca

El entrenador argentino Marcelo Gallardo evitó este viernes comentar si fue contactado por el Barcelona español y aseguró que pretende cumplir su contrato con River Plate, que finaliza en diciembre.

"Estaba dudando si hacer la conferencia o no porque después de lo que se ha comentado y demás sabía que iba tener que contestar una pregunta que no quiero hacer. Principalmente porque estoy muy enfocado en el partido del domingo y segundo porque ya todos saben que mi pensamiento y mi decisión es cumplir el contrato que tengo", dijo en una rueda de prensa con miras al superclásico del domingo con Boca Juniors.



"De ninguna manera tengo motivos para distraerme con otras cosas que tengan que ver con pensamientos ajenos. Simplemente estoy enfocado en lo mío. Nunca se me pasó por la cabeza ni se me pasará por la cabeza más allá de algunos rumores o lo que se diga abandonar", añadió.



Cuando lo consultaron si había sido contactado por los directivos del Barcelona, el entrenador evitó responder con claridad. "Si me contactaron o no, ¿qué sentido tiene? Lo único que te puedo decir es que mi enfoque está en el partido del domingo y en terminar mi vínculo contractual como corresponde hasta ese momento, después veremos cómo seguimos", indicó.



Gallardo, de 45 años, es con 12 títulos en entrenador más ganador de la historia de River Plate y hay rumores de que podría reemplazar a Ronald Koeman ante un eventual despido del todavía entrenador del Barcelona.