Nacional visita a Alianza para seguir siendo líder sólido de la Liga

Atlético Nacional visita este domingo, desde las 8:10 p.m. a Alianza Petrolera, por la 8ª fecha en la Liga II-2021. Los verdolagas, líderes del campeonato, visitan en Barrancabermeja al equipo aurinegro quien pasa por un buen momento deportivo. Será uno de los duelos más atractivos de esta jornada.



Yeison Guzmán, una de las piezas claves en el conjunto antioqueño habló sobre su adaptación al equipo tras su llegada desde Envigado. “Lo importante es que me recibieran bien, con los brazos abiertos. Todo el grupo confiando en mis capacidades, adquirí una gran experiencia en Envigado y la quiero poner en práctica en Nacional. Me he sentido muy bien, muy contento, todos me han compartido su confianza. Es un nuevo reto en mi vida, lo quiero afrontar de la mejor manera”.



En cuanto al rival, Guzmán detalló que “lo importante es seguir por el camino en el que vamos, tener la pelota, hacer un trabajo de grupo importante. Sabemos que Alianza Petrolera es un equipo de transiciones y esperamos lograr un triunfo. Confiamos en la planificación del cuerpo técnico, es corto el descanso y hay que estar preparado para afrontar cada uno de los partidos”.



Finalmente, el oriundo de La Unión sabe que el objetivo no solo es ser líderes, sino lograr el campeonato. “Lo importante es tener las metas claras que desde el principio nos hemos trasados. Queremos ser campeones y si conseguimos buenos resultados, estaremos dispuestos siempre a dar lo mejor”.



Datos entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional

Por Liga colombiana, Alianza Petrolera y Atlético Nacional se enfrentaron en 16 partidos, de los cuales, los verdolagas vencieron en 13 ocasiones y tres empates. En cuanto a goles anotados, los santandereanos marcaron 13 y recibieron 43.



Atlético Nacional nunca perdió frente a Alianza Petrolera en la Primera División (13 victorias, tres empates). Es el único adversario que enfrentó más de cuatro veces en el torneo en este siglo sin derrotas.



Alianza Petrolera ganó cuatro de sus últimos siete partidos en Primera División (un empate, dos derrotas) tras no ganar ninguno de los anteriores 31 partidos en el torneo (10 empates, 21 derrotas).



Atlético Nacional ganó y no recibió goles en sus últimos seis partidos en Primera División. Es su mayor racha sin recibir goles en el torneo en este siglo, junto a otra secuencia de seis partidos en 2017, pero en aquella oportunidad, empató dos veces y ganó cuatro de los partidos del intervalo.



Bayron Garcés, de Alianza Petrolera, es el máximo asistidor de la actual Liga II-2021: lleva cuatro asistencias en siete partidos (0.57 por partido).



Atlético Nacional es el equipo con mayor posesión promedio a nivel general (61.8%) y también es el que más la tiene jugando como visitante (60.4%).



Alineación probable

Atlético Nacional: Aldair Quintana; Jonathan Marulanda, Geisson Perea, Cristian Castro Devenish (Emmanuel Olivera), Danovis Banguero; Bryan Rovira, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera; Alex Castro, Yeison Guzmán; Jefferson Duque.

D.T.: Alejandro Restrepo.



Hora: 8:10 p.m.



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Árbitro: Bismarks Santiago (Atlantico).



VAR: Jhon Perdomo (Huila).



TV: Win Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8