Jefferson Duque, conectado con el buen presente de Atlético Nacional

Con mucho ánimo y confianza para continuar con ese gran desempeño deportivo, Atlético Nacional buscará en Barrancabermeja contra Alianza Petrolera, otro triunfo que les permita afianzarse en el liderato de la Liga y acortar el camino a la clasificación entre los ocho mejores. El delantero Jefferson Duque motivado por el desempeño del equipo en general, habló en rueda de prensa sobre el buen momento colectivo, el desempeño de Jonatan Álvez, la llegada de Dorlan Pabón y la labor de los juveniles.

“Ha sido muy importante la colaboración de los hombres en ataque, el equipo ha estado muy compacto y muy comprometido a la hora de defender cualquier pelota, entonces no podemos bajar la guardia de estar haciendo eso que nos está dando tan buen resultado y seguir por esa línea”, indicó Duque.



Sobre la labor de Álvez, Jefferson declaró que “como en todos los equipos y en los grupos que ha conformado Atlético Nacional, siempre ha estado caracterizado por tener muy buenos jugadores en competencia. Ahora estoy con un gran compañero como (Jonatan) Álvez, que está pasando un gran momento, haciendo goles y eso me alegra de todo corazón. Es muy importante para lo que está viviendo el grupo y lo que se está conformando, entonces es una competencia muy sana, así como cuando estuve con jugadores como Juan Pablo Ángel, Fernando Uribe, entre otros, la competencia ha sido muy sana, es muy importante seguir fortaleciendo y trabajando como equipo”.



Además, “la llegada de Dorlan (Pabón) va a ser fundamental, no solo aporta mucha experiencia en el campo de juego, sabemos que viene saliendo de la lesión, va a sumar minutos y poco a poco se va incorporando en el trabajo, seguramente va a demostrar cosas muy importantes, tiene mucha trayectoria y nos va a aportar mucho”.



Sobre lo que deben mejorar, el atacante expresó que “nosotros hemos trabajado mucho la pelota quieta, hemos tenido buenas opciones para marcar, no se ha dado, pero estamos mejorando. Es importante poder definir los partidos por esa vía. Nos queda continuar con nuestro trabajo y no distraernos en otras cosas”.



Pensando en esa planificación de partidos, teniendo en cuenta lo apretado del calendario, Duque dijo que “los tiempos han sido muy cortos, los que jugaron en Tunja hicieron recuperación, los demás entrenaron y todo lo tendrá que analizar el entrenador, con los videos y qué podemos ajustar para enfrentar a Alianza Petrolera. Nosotros debemos seguir mejorando para continuar con esta campaña que estamos haciendo”.



Finalmente, habló sobre la sangre nueva del equipo, esos jugadores que llegan de la cantera, jóvenes, y tienen todas las ganas de comerse el mundo. “La relación con los jóvenes es muy buena, son jugadores que se dejan hablar, escuchan y nos ayudan en el día a día para nuestros entrenamientos. Para cuando han tenido que actuar, lo han hecho de la mejor manera, nos exigen, así como nosotros les exigimos. De eso se trata este grupo, de cuando les toque la oportunidad, estén bien preparados. Hay que seguirlos acompañarlos, ayudarles para que sigan adelante en su carrera profesional”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8