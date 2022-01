Nacional, sin Jarlan pero con ‘Gio’ Moreno quiere sorprender en Bogotá

Atlético Nacional visita este sábado, desde las 8:15 de la noche a Millonarios, por la tercera fecha en la Liga I-2022. Tras imponerse sobre Junior en el Atanasio, los verdolagas tendrán otra dura prueba en el calendario, cuando enfrenten al equipo embajador que sigue invicto luego de dos juegos como visitante.

Varias novedades fueron presentadas por el conjunto verde de Antioquia en los convocados; Jarlan Barrera no estará en Bogotá debido a una virosis, en su lugar estará Giovanni Moreno, quien tendrá su primera convocatoria en la temporada tras su regreso del fútbol chino. Cristian Castro Devenish sigue en el departamento médico, el jugador sufrió una virosis que derivó en un caso positivo para covid. Actualmente es asintomático y está aislado. Su retorno a prácticas está planeado para el martes 1° de febrero.



Por su parte, Aldair Quintana se recuperó de sus molestias físicas y reapareció en la convocatoria luego de perderse los dos primeros partidos. Hayen Palacios superó el covid, se puso a tono físicamente y también integra la nómina de 19 convocados. En el departamento médico siguen Sebastián Gómez y Baldomero Perlaza, en el caso del ex Leones, presentó una contusión en la cresta iliaca izquierda y su regreso estaría para el partido contra Deportes Tolima. Entre tanto, Baldomero Perlaza avanza en la recuperación de un esguince en su pie derecho y podría reaparecer entre la sexta fecha contra Alianza Petrolera o en la séptima frente a Envigado.



Alejandro Restrepo técnico de Atlético Nacional espera que el equipo siga creciendo en su idea de juego para marcar diferencia en los próximos partidos. “En cada uno de los juegos se tiene la oportunidad de crecer, estamos en momentos diferentes. Aquel juego contra Millonarios en Medellín fue el último de la temporada regular, lo importante ahora fue lo que hemos recogido, tanto en los buenos, como en los no tan buenos. Pero debemos ser un equipo competitivo, intenso, ordenado, colectivo y trabajando en equipo, podemos conseguir los objetivos que queremos”.



En cuanto a la convocatoria de Giovanni Moreno y la intensidad de juego, Restrepo declaró que “Giovanni (Moreno) ha tenido una gran semana de trabajo, una gran actuación en su parte futbolística y física, por eso fue convocado. En cuanto a la intensidad, debemos tenerla en ese nivel y en lo que queremos hacer como equipo. En el último partido contra Junior, demostramos esa capacidad, hay que seguir esa línea para desarrollar el plan de juego que nos permita conseguir buenos resultados”.



Además, “resalto la labor de todos los jugadores que ingresan, todos han entrenado en el comportamiento con la pelota, sin ella y que estén conscientes de su ubicación en el campo. También que tengan esfuerzos de intensidad y que, a partir de ahí, cada uno tenga su función y roles. Parte de nuestra idea es que tengamos la pelota y podamos recuperarla”.



Finalmente, el estratega declaró que “estamos convencidos que, en cada partido de Nacional, tiene su importancia, en cada juego debemos dar nuestra mejor versión. Para los hinchas y en la parte interna, unos juegos son más especiales, nos tocó así el calendario y lo que nos queda es demostrar esa idea de juego en cada partido. Que todos los niveles sigan creciendo para ser un grupo sólido en cada partido que juguemos”.

Datos entre Millonarios y Atlético Nacional



Por Liga colombiana, Millonarios y Atlético Nacional disputaron 258 partidos, de los cuales, los albiazules se impusieron en 99 contra 77 de los verdolagas y 82 empates. En cuanto a goles marcados, el equipo capitalino anotó 389 contra 327 de los antioqueños.



En los últimos cinco partidos por Liga entre Atlético Nacional y Millonarios, los embajadores ganaron uno, al igual que los verdes. Los tres restantes terminaron empatados.



Estos duelos prometen goles, pues en los últimos cuatro años, los partidos no terminan igualados sin goles.



Millonarios fue uno de los mejores locales el año pasado, apenas cayó derrotado en dos partidos. el último en octubre de 2021. Este será el debut de los azules este año en El Campín. Nacional, por su parte, no gana por Liga por fuera del Atanasio desde hace seis partidos.





Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Felipe Aguilar, Emmanuel Olivera, Álvaro Angulo; Alexander Mejía, Jhon Duque (Nelson Palacio), Yeison Guzmán, Andrés Andrade, Daniel Mantilla, Jefferson Duque.

D.T.: Alejandro Restrepo.



Hora: 8:15 p.m.

Estadio: El Campín.



Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar).

VAR: Jorge Guzmán (Norte).



T.V.: WIN Sports +.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8